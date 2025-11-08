8 de noviembre de 2025 Inicio
La sinceridad de Colapinto, tras el choque en la sprint del GP de Brasil: "No entiendo bien"

El piloto argentino de Alpine se refirió a lo ocurrido en la curva tres del circuito de Interlagos, donde también se despistaron Hulkenberg y Oscar Piastri. La escudería francesa confirmó que "se encuentra bien y los médicos le han dado el alta".

Alpine trabajará a contrarreloj para recuperar el auto de cara a la clasificación.

Alpine trabajará a contrarreloj para recuperar el auto de cara a la clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto lamentó este sábado el choque que tuvo durante la carrera sprint del Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1. "No entiendo bien", se sinceró el pilarense, que acaba de renovar su vínculo con la escudería francesa para 2026.

Franco Colapinto perdió el control y chocó en la carrera Sprint del GP de Brasil. 
La lluvia volvió a complicar a Colapinto: chocó en la carrera sprint del GP de Brasil

El incidente ocurrió cuando durante la sexta vuelta de la carrera, sobre la curva tres del circuito de Interlagos, donde Colapinto perdió el control del auto y terminó impactando contra la barra de contención.

Fue en el mismo lugar donde también despistaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri luego de que piloto de McLaren, Lando Norris, en medio de fuerte clima de lluvias que azotaron a la ciudad de San Pablo, toque el piano, metiera agua en la pista y ocasione que los autos perdieran el control.

“Todavía no entiendo bien porque perdí el control del auto, creo que había un poco de agua. Pero nada, hay que tratar de revisar y ojalá que puedan arreglarlo”, señaló Colapinto a la prensa tras el incidente.

Colapinto
El auto de Franco Colapinto siendo sacado de la pista tras el despiste y choque en la sprint de GP de Brasil.

El auto de Franco Colapinto siendo sacado de la pista tras el despiste y choque en la sprint de GP de Brasil.

La principal preocupación del piloto argentinos se basa ahora en saber como quedó el estado del monoplaza, de cara a la clasificación de esta tarde y la carrera principal del domingo.

Por su parte, Alpine llevó tranquilidad a los fans al informar en su cuenta de X que "Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1987167226349428942&partner=&hide_thread=false

Video: el choque de Franco Colapinto en la carrera sprint del GP de Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987162621670265033&partner=&hide_thread=false

