Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Varias personas murieron y otras resultaron heridas después de que un autobús chocó contra una parada de colectivos en Estocolmo, la capital de Suecia. Se investigan las circunstancias del accidente, mientras las autoridades locales aún no confirmaron cifras.
La tragedia ocurrió este viernes en horas de la tarde, en una de las ciudades más pobladas de Suecia, según el relato de los testigos, el autobús -que se encontraba fuera de servicio- chocó contra una parada donde había varios peatones.
El comunicado compartido por Reuters aclaró que "hay personas heridas y fallecidas en el incidente. Por el momento, la Policía no ha hecho comentarios sobre el número, el sexo o la edad de las víctimas". Aunque adelantaron un total de cinco muertos, todavía no confirmados por las autoridades.
Mientras que la portavoz de la Policía local, Nadya Norton explicó que "la investigación deberá determinar qué ocurrió. Es demasiado pronto para decirlo y no quiero especular".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NoticiaFranco/status/1989374968682197046&partner=&hide_thread=false
En esa línea el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, expresó en redes sociales que "todavía desconocemos la causa de esto, pero en estos momentos mis pensamientos están principalmente con los afectados y sus familiares".