A Maravilla Martínez le pidieron que vaya a jugar a Boca y su respuesta se volvió viral: "122..."

El delantero de Racing estaba compartiendo un momento con un amigo que lo filmó y le mandó un fuerte mensaje a Riquelme: “Este es el nueve, pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.

En medio del receso del fútbol argentinos, algunos equipos ya comenzaron con el movimiento en el mercado de pases y otros, están en la búsqueda de refuerzos. En la danza de nombres un hincha de Boca le hizo un fuerte pedido a Juan Román Riquelme: contratar a Adrián “Maravilla” Martínez. ¿Se dará?

El título también significó el sexto campeonato que el atacante obtuvo con este club.
En medio de sus vacaciones, el delantero de Racing protagonizó un divertido momento con un amigo, fanático del Xeneize que se filmó y aseguraba que el correntino es el delantero que debe vestir la camiseta azul y amarillo.

“Estoy haciendo todo lo posible para convencerlo de jugar en Boquita”, se lo escucha decir mientras mostraba un vaso con el escudo del conjunto de La Boca y aprovechó para enviar un mensaje al presidente del club: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.

En ese momento, Maravilla, que tenía puesto un short de Racing, entre risas contestó contundente: “122”, en referencia a los 122 millones de dólares de cláusula que le puso la Academia la última vez que le renovó el contrato. “Vale caro, pero es el mejor”, cerró el hombre.

Desde su llegada a Racing, Martínez convirtió 52 goles y repartió 12 asistencias en 94 partidos, además fue clave para conquistar la Recopa Sudamericana, en la final ante Botafogo.

Cuándo vuelve Racing a los entrenamientos de cara al 2026

Luego de quedar fuera en las semifinales del Torneo Clausura, Racing volverá el 3 de enero a los entrenamientos, de la mano de Gustavo Costas, quien está a punto de sellar su renovación por dos años que aspira a terminar en Libertadores 2027.

En el próximo año, La Academia competirá en los torneos locales (Apertura y Clausura), la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

