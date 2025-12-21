River oficializó la llegada de Aníbal Moreno, el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo El mediocampista, que viene de jugar en el Palmeiras de Brasil, firmó su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2029. El club compró la totalidad de su pase. Por + Seguir en







Aníbal Moreno firmó su contrato con River. X (@RiverPlate)

River oficializó la incorporación de Aníbal Moreno como nuevo refuerzo de cara a 2026, luego de que la dirigencia del club comprara la totalidad del pase del mediocampista, proveniente del Palmeiras de Brasil. Se trata de la segunda incorporación del Millonario en este mercado de pases, tras el arribo de Fausto Vera.

En un comunicado, River confirmó a Moreno, quien tiene 26 años, como nuevo refuerzo: "Este domingo 21 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club hasta diciembre de 2029, luego de que River comprara la totalidad del pase".

"La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial de la Institución", agregó el club en esta línea.

El futbolista oriundo de Catamarca disputó un total de 117 partidos con Palmeiras en los que convirtió cuatro goles. Además, consiguió el título del Campeonato Paulista en 2024 y marcó un tanto en la final contra Santos. Previamente había tenido pasos muy destacados en Newell’s y Racing, mientras que fue parte del proceso del Sub 20 y de la divisional en 2019.

En esta línea, fue convocado por primera vez a la Selección argentina en la fecha FIFA de octubre. Su debut fue en el amistoso frente a Puerto Rico que terminó en goleada 6 a 0 a favor de la Albiceleste: entró en el segundo tiempo en reemplazo de Giovani Lo Celso y jugó 45 minutos.