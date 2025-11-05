"Un gordo boludo...", la furiosa crítica a Ricardo Caruso Lombardi de un jugador del Ascenso

Facundo Giacopuzzi arremetió contra el extécnico por las declaraciones que realizó sobre supuestas ayudas arbitrales para Deportivo Madryn. “Todo lo que se habló nos potenció y nos sacó un poco la ira que teníamos guardada y callarle la boca a todos los que hablan ahí atrás”, arremetió.

Deportivo Madryn logró el pase a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a Primera División, tras vencer a Gimnasia de Jujuy en una serie que tuvo en vilo a todo el fútbol argentino, debido a las acusaciones por supuestas ayudas arbitrales . A raíz de ello, las críticas por parte del periodismo no se ocultaron y un defensor del Aurinegro, Facundo Giacopuzzi , apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi sin tapujos.

En el partido de vuelta, el conjunto de Chubut ganó por la mínima diferencia y en el global se impuso por 4 a 0. Ahora jugará ante Deportivo Morón , el sábado a las 21 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, mientras que la revancha será el domingo 16 desde las 16 en el Abel Sastre en la provincia patagónica.

Tras lograr el desahogo, el defensor Giacopuzzi no se privó de hacer el análisis del partido y respondió a las críticas, apuntando directamente contra el histórico entrenador del Ascenso , que actualmente ejerce como columnista en televisión. Desde allí denunció que el conjunto del sur recibe supuestas ayudas arbitrales desde la AFA.

La polémica por parte de exentrenador estalló cuando le dieron el partido ganado 3-0 a los dirigidos por Leandro Gracián, en el encuentro disputado en Jujuy, luego de las supuestas amenazas que recibió el árbitro, Lucas Comesaña, durante el entretiempo , cuando el marcador era favorable al Lobo jujeño por 1-0. Luego, el Tribunal de Disciplina estableció el 3-0 en favor de los de Chubut.

“ Se hablaron muchas boludeces , a este grupo lo golpearon mucho, me encantaría que cada uno de todos los pelotudos que hablan boludeces vengan en la semana para ver cómo entrenamos , creo que somos el equipo que más se merece el ascenso”, aseguró Giacopuzzi ante la prensa post encuentro.

En esa línea consideró que “siempre buscan a alguien para matar”, pero destacó que hace 9 partidos de local están victoriosos y ya está pensando en el próximo encuentro ante el Gallito de Morón: “Vamos a ir a hacer un buen papel en Morón, a buscar el triunfo, para después definirlo acá. Soñamos con tener un mes más de entrenamientos y de partidos para definir la final de local y que se consagre todo bien”.

Embed #PuertoMadryn | El defensor de @ClubMadryn , Facundo Giacopuzzi, respondió sin filtros a las críticas de Caruso Lombardi: "Hay un gordo boludo que dice pelotudeces". #AFA #Ascenso

https://t.co/wnLWom4kCU pic.twitter.com/OAlIzyz9Im — Jornada Medios (@JornadaChubut) November 4, 2025

La dura crítica de Giacopuzzi contra Ricardo Caruso Lombardi

Consultado por las críticas, Facundo Giacopuzzi no ocultó su enojo y fue directo contra Ricardo Caruso Lombardi: “Siempre buscan a uno, porque hay un gordo boludo que se pone los domingos a mediodía a decir pelotudeces y pasa siempre lo mismo”.

Luego, reconoció que los dichos malintencionados “los potenció” porque “nos sacó un poco de ira que teníamos guardada”: “Sirvió para callarle la boca a todos los boludos que hablan ahí atrás y es fácil”.

“Me gustaría que todos los boludos que hablan vengan en la semana a ver cómo entrenamos y por ahí van a dejar de decir tantas boludeces”, indicó y agregó: “Espera un par de horas y van a seguir saliendo cosas, el sistema se maneja así, van a seguir rompiendo los huevos opacando la buena campaña o los dos buenos años de Madryn”.