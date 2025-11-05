5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Iván Ojeda se descompensó mientras hacía ejercicios en el Polideportivo Jaime Zapata, en la ciudad de Resistencia. Denuncian que hubo demoras en la asistencia y falta de desfibrilador en el lugar.

Por
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Fuentes médicas confirmaron que la causa sería una descompensación debido a las altas temperaturas

El fútbol está de luto luego que se conociera la muerte de un árbitro, quien se descompensó mientras entrenaba en un polideportivo de Chaco.

José Moscuzza hijo murió en el lugar del siniestro.
Te puede interesar:

Falleció José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 14:40, cuando Iván Ojeda entrenaba en el Polideportivo Jaime Zapata, en la ciudad de Resistencia. Según el parte policial, el personal médico llegó al lugar tras un llamado al SAMEC 911 e intentaron realizar maniobras de reanimación (RCP), pero el hombre de 30 años ingresó al Hospital Perrando sin signos vitales.

El árbitro de la liga chaqueña estaba acompañado por su compañero, quien relató a la Policía que ambos realizaban entrenamiento físico cuando el Ojeda comenzó a sentirse mal y cayó al suelo. Pese a la rápida asistencia, no lograron estabilizarlo.

ivan ojeda.j1

Fuentes médicas indicaron que la causa preliminar sería una descompensación asociada a las altas temperaturas registradas, aunque se aguarda el informe médico oficial y la intervención del médico policial de turno.

Conmoción por la muerte de un árbitro en la liga chaqueña

La muerte de Iván Ojeda, árbitro en la Liga Chaqueña de Fútbol que había sido segundo asistente en el clásico femenino entre Sarmiento y For Ever hace apenas cinco días, reabre el debate sobre la falta de protocolos de prevención ante las olas de calor y las condiciones en las que se desarrollan los entrenamientos deportivos en espacios abiertos.

En esa línea, colegas, dirigentes y deportistas, reclamaron mejores condiciones de seguridad en los espacios deportivos de la provincia. E incluso, el Instituto del Deporte Chaqueño fue fuertemente criticado por la presunta falta de infraestructura sanitaria en el polideportivo.

La Fiscalía de turno dispuso las diligencias correspondientes para determinar las causas de su muerte, y se espera un informe médico oficial en las próximas horas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

argentinos e independiente rivadavia se disputan la copa argentina, en una final clave que miran boca y river

Argentinos e Independiente Rivadavia se disputan la Copa Argentina, en una final clave que miran Boca y River

Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River.

El alarmante dato que preocupa en River: qué dirá Gallardo

Otamendi sorprendió con un look cómodo y urbano.

Moda urbana y alta gama: el look ultra relajado de Nicolás Otamendi en Lisboa

Max Dowman
play

Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Stefano Di Carlo estuvo en el entrenamiento de River.

Stefano Di Carlo visitó a los futbolistas de River y a Marcelo Gallardo antes del Superclásico contra Boca

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 12 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 20 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 28 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 31 minutos
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Hace 49 minutos