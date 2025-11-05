Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento Iván Ojeda se descompensó mientras hacía ejercicios en el Polideportivo Jaime Zapata, en la ciudad de Resistencia. Denuncian que hubo demoras en la asistencia y falta de desfibrilador en el lugar. Por







Fuentes médicas confirmaron que la causa sería una descompensación debido a las altas temperaturas

El fútbol está de luto luego que se conociera la muerte de un árbitro, quien se descompensó mientras entrenaba en un polideportivo de Chaco.

El hecho ocurrió el lunes cerca de las 14:40, cuando Iván Ojeda entrenaba en el Polideportivo Jaime Zapata, en la ciudad de Resistencia. Según el parte policial, el personal médico llegó al lugar tras un llamado al SAMEC 911 e intentaron realizar maniobras de reanimación (RCP), pero el hombre de 30 años ingresó al Hospital Perrando sin signos vitales.

El árbitro de la liga chaqueña estaba acompañado por su compañero, quien relató a la Policía que ambos realizaban entrenamiento físico cuando el Ojeda comenzó a sentirse mal y cayó al suelo. Pese a la rápida asistencia, no lograron estabilizarlo.

ivan ojeda.j1 Fuentes médicas indicaron que la causa preliminar sería una descompensación asociada a las altas temperaturas registradas, aunque se aguarda el informe médico oficial y la intervención del médico policial de turno.

Conmoción por la muerte de un árbitro en la liga chaqueña La muerte de Iván Ojeda, árbitro en la Liga Chaqueña de Fútbol que había sido segundo asistente en el clásico femenino entre Sarmiento y For Ever hace apenas cinco días, reabre el debate sobre la falta de protocolos de prevención ante las olas de calor y las condiciones en las que se desarrollan los entrenamientos deportivos en espacios abiertos.

En esa línea, colegas, dirigentes y deportistas, reclamaron mejores condiciones de seguridad en los espacios deportivos de la provincia. E incluso, el Instituto del Deporte Chaqueño fue fuertemente criticado por la presunta falta de infraestructura sanitaria en el polideportivo. La Fiscalía de turno dispuso las diligencias correspondientes para determinar las causas de su muerte, y se espera un informe médico oficial en las próximas horas.