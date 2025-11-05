5 de noviembre de 2025 Inicio
Falleció José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

El exdirigente del Tiburón murió en el acto, producto de un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 166 de la ruta 2. Se investigan las causas del siniestro vial.

José Moscuzza hijo murió en el lugar del siniestro.

Una profunda tristeza invade al mundo Aldosivi y a Mar del Plata tras el fallecimiento de José Moscuzza hijo, ex vicepresidente del club del puerto, quien perdió la vida en un accidente ocurrido en el kilómetro 166 de la ruta 2.

La víctima tenía una grave herida cortante en el tórax.
Tragedia en Mar del Plata: salió a defender a su hija de una pelea y lo mataron de una puñalada

El accidente ocurrió en horas de la noche sobre la ruta 2, a la altura del kilómetro 166. Según informaron medios locales, el hombre viajaba solo y, producto del impacto, murió en el lugar del hecho.

Mientras investigan las causas que desencadenaron el hecho, es probable que el conductor haya perdido el control, lo que le provocó terminar en un zanjón al costado de la traza principal de la ruta.

José Moscuzza

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, como así también ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica. Después de los trabajos realizados, se recurrió a la intervención de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

Quién era José Moscuzza, uno de los nombres más reconocidos de Mar del Plata

Hijo de José Américo Moscuzza, histórico referente de la institución, “Josesito” mantuvo desde siempre un estrecho vínculo con el Tiburón. Empresario, era también uno de los emprendedores más sobresalientes del balneario costero.

Durante su gestión como vicepresidente, acompañó al club en distintos momentos deportivos, incluyendo ascensos, descensos y etapas de consolidación en el fútbol profesional argentino. Fue clave para el desarrollo de las distintas estructuras edilicias del club.

La Liga Profesional despidió a José Moscuzza en redes sociales

