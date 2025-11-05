5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

El Bicho y la Lepra mendocina irán en búsqueda no solo por la coronación del título, sino también el pase a la Copa Libertadores. River y Boca, expectantes en la definición para lograr un lugar en el torneo internacional.

Por
Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este miércoles en la gran final de la Copa Argentina, torneo que ninguno de los dos equipos pudo ganar en toda su historia. El ganador clasificará a la Copa Libertadores, y en esa línea, River y Boca están expectantes también para poder lograr un lugar en el torneo internacional en caso de que el Bicho se consagre y libere un cupo en la tabla anual.

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán la Copa Argentina.
Te puede interesar:

Todo confirmado: cuándo y dónde será la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

El conjunto de La Paternal se metió en el partido definitorio, demostrando un gran nivel y logrando las clasificaciones dentro de los 90 minutos, sin llegar a la instancia de penales. A lo largo de todo el 2025, fue uno de los equipos del fútbol argentinos que demostró una sólida idea de juego y que mejor la pudo plasmar dentro de la cancha.

El mejor resultado de Argentinos en la Copa había sido las semifinales en 2014 y 2021, mientras que el equipo mendocino solo había llegado hasta los 16avos de final. Esta final tendrá un valor doble, ya que el ganador no solo se quedará con el título, sino que también obtendrá un boleto para la Copa Libertadores 2026.

Y por esto estarán atentos el River de Gallardo y el Boca de Claudio Úbeda, ya que en caso de que los de La Paternal obtengan la gloria, podrían liberar un cupo para el torneo continental y así asegurarse su lugar. Actualmente, marchan 4° en la tabla anual y fuera de la zona de clasificación, pero a solo un punto de los dos gigantes argentinos, quienes se cruzan este domingo en La Bombonera. En caso de finalizar el año por encima y sumar una nueva estrella, habilitará un lugar más.

River y Boca, expectantes para la clasificación de la Copa Libertadores 2026

Pensando en lo que será la final de la Copa Argentina, River y Boca estarán atentos para ver el resultado ya que en caso de ganar, Argentinos Juniors no solo se meterá en la Copa Libertadores, sino que también liberará cupo.

Actualmente el Bicho está cuarto con 51 puntos, detrás de Rosario Central (62, se aseguró el primer lugar) Boca (56) y River (52). Caso contrario sucede con los mendocinos, ya que está 15° con 39 unidades y a falta de dos partidos, no llega matemáticamente al top nueve.

El Millonario no atraviesa el mejor momento y complicó sus chances de meterse al torneo internacional del próximo año. En caso de que los dirigidos por Nicolás Diez se corone, habrá un lugar menos en la pelea que atraviesa el conjunto de Marcelo Gallardo, y se asegurará el pase.

¿Qué sucede con Boca? Si bien le pondrá atención, también está más distendido ya que depende de sí mismo para meterse en el certamen más importante del continente.

En principio, 12 clubes argentinos tendrán actividad a nivel internacional el próximo año: seis irán a la Copa Libertadores y otros seis jugarán la Copa Sudamericana.

Para la Libertadores del 2026 ya hay dos cupos asegurados: Platense (campeón del torneo Apertura) y Rosario Central, por la tabla anual. A estos se le sumarán el ganador del actual Clausura, el vencedor en la Copa Argentina (Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia) y los otros dos mejores ubicados en la tabla anual.

Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia: cómo verlo en vivo y a qué hora

  • Hora: 21:10
  • Televisión: TyC Sports
  • Estadio: Juan Domingo Perón (Córdoba)
  • Árbitro: Nicolás Ramírez

Argentinos Juniors – Independiente Rivadavia: probables formaciones

  • Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
  • Independiente Rivadavia (M): Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

José Moscuzza hijo murió en el lugar del siniestro.

Falleció José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River.

El alarmante dato que preocupa en River: qué dirá Gallardo

Otamendi sorprendió con un look cómodo y urbano.

Moda urbana y alta gama: el look ultra relajado de Nicolás Otamendi en Lisboa

Max Dowman
play

Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 8 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 16 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 24 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 27 minutos
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Hace 45 minutos