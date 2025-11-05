IR A
IR A

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

Este tiempo ella se ha mostrado concentrada en nuevos proyectos profesionales y rodeada de amistades cercanas, dando señales de estar atravesando esta etapa con serenidad.

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

Glamour México
  • Cinco meses después de su ruptura con Chris Martin, Dakota Johnson habría recuperado el equilibrio emocional y decidido reenfocar su vida sentimental con serenidad, según fuentes de People.
  • La separación, oficializada en junio de 2025, puso fin a una relación marcada por altibajos y distancias, cerrando un ciclo que ambos intentaron mantener durante años.
  • En una entrevista con Today, la actriz mostró su humor y frescura al hablar del amor, reflejando una actitud más relajada y centrada en su bienestar personal.
  • En paralelo, Johnson vive un gran momento profesional, preparándose para el estreno de Verity, la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, prevista para octubre de 2026.

La vida amorosa de Dakota Johnson siempre ha despertado curiosidad, y en los últimos meses su vínculo con Chris Martin volvió a ocupar titulares. Luego de años de relación, la actriz de Cincuenta sombras de Grey y el líder de Coldplay habrían tomado caminos separados, aunque sin declaraciones públicas contundentes de ninguna de las partes. La noticia generó revuelo entre los fans, que siguen de cerca cada detalle sobre cómo ambos enfrentan este nuevo capítulo personal.

La actriz Jennifer Aniston rompió el silencio el pasado 2 de noviembre al publicar en Instagram una foto junto a su novio.
Te puede interesar:

Jennifer Aniston confirmó quién es su nueva pareja y los rumores eran ciertos: cuál es la historia de Jim Curtis

Aunque los rumores sobre una posible nueva pareja comienzan a circular, lo cierto es que la actriz parece enfocada en reencontrarse consigo misma. Entre rodajes, viajes y apariciones públicas, Dakota Johnson demuestra que incluso en medio de la atención mediática, el equilibrio emocional puede ser una forma de fortaleza silenciosa.

Cómo está la vida amorosa de Dakota Johnson

dakota 6jpg.jpg
Dakota Johnson se cambió la dentadura y sus fans enloquecieron en las redes
Dakota Johnson se cambió la dentadura y sus fans enloquecieron en las redes

Cinco meses después de poner fin a su relación con Chris Martin, Dakota Johnson parece haber encontrado un nuevo equilibrio personal y emocional. Según fuentes citadas por la revista People, la actriz decidió retomar su vida sentimental con naturalidad, dejando atrás una historia marcada por altibajos y distancias intermitentes. La ruptura, confirmada oficialmente en junio de 2025, habría sido el cierre definitivo de una etapa que ambos venían intentando sostener desde hacía varios años.

Durante una reciente aparición en el programa Today, Johnson mostró su característico sentido del humor al ser consultada sobre sus expectativas amorosas: “¿Que no sea un idiota?”, respondió entre risas, dejando entrever una actitud más relajada frente a su vida privada. Esta respuesta, aunque breve, reflejó una nueva faceta de la actriz, más enfocada en su bienestar y menos condicionada por la exposición mediática.

Paralelamente, Dakota atraviesa un momento de gran dinamismo profesional. People adelantó que la intérprete se prepara para el estreno de su próximo proyecto cinematográfico, una ambiciosa adaptación de Verity, la exitosa novela de Colleen Hoover. El lanzamiento está previsto para octubre de 2026, marcando así una etapa de renovación tanto en lo personal como en lo artístico para la estrella de Hollywood.

Noticias relacionadas

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 6 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 6 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 6 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 7 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 7 minutos