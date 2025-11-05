¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin Este tiempo ella se ha mostrado concentrada en nuevos proyectos profesionales y rodeada de amistades cercanas, dando señales de estar atravesando esta etapa con serenidad.







Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona? Glamour México

Cinco meses después de su ruptura con Chris Martin, Dakota Johnson habría recuperado el equilibrio emocional y decidido reenfocar su vida sentimental con serenidad, según fuentes de People.

La separación, oficializada en junio de 2025, puso fin a una relación marcada por altibajos y distancias, cerrando un ciclo que ambos intentaron mantener durante años.

En una entrevista con Today, la actriz mostró su humor y frescura al hablar del amor, reflejando una actitud más relajada y centrada en su bienestar personal.

En paralelo, Johnson vive un gran momento profesional, preparándose para el estreno de Verity, la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover, prevista para octubre de 2026. La vida amorosa de Dakota Johnson siempre ha despertado curiosidad, y en los últimos meses su vínculo con Chris Martin volvió a ocupar titulares. Luego de años de relación, la actriz de Cincuenta sombras de Grey y el líder de Coldplay habrían tomado caminos separados, aunque sin declaraciones públicas contundentes de ninguna de las partes. La noticia generó revuelo entre los fans, que siguen de cerca cada detalle sobre cómo ambos enfrentan este nuevo capítulo personal.

Aunque los rumores sobre una posible nueva pareja comienzan a circular, lo cierto es que la actriz parece enfocada en reencontrarse consigo misma. Entre rodajes, viajes y apariciones públicas, Dakota Johnson demuestra que incluso en medio de la atención mediática, el equilibrio emocional puede ser una forma de fortaleza silenciosa.

Cómo está la vida amorosa de Dakota Johnson dakota 6jpg.jpg Dakota Johnson se cambió la dentadura y sus fans enloquecieron en las redes Cinco meses después de poner fin a su relación con Chris Martin, Dakota Johnson parece haber encontrado un nuevo equilibrio personal y emocional. Según fuentes citadas por la revista People, la actriz decidió retomar su vida sentimental con naturalidad, dejando atrás una historia marcada por altibajos y distancias intermitentes. La ruptura, confirmada oficialmente en junio de 2025, habría sido el cierre definitivo de una etapa que ambos venían intentando sostener desde hacía varios años.

Durante una reciente aparición en el programa Today, Johnson mostró su característico sentido del humor al ser consultada sobre sus expectativas amorosas: “¿Que no sea un idiota?”, respondió entre risas, dejando entrever una actitud más relajada frente a su vida privada. Esta respuesta, aunque breve, reflejó una nueva faceta de la actriz, más enfocada en su bienestar y menos condicionada por la exposición mediática.