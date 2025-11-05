5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El alarmante dato que preocupa en River: qué dirá Marcelo Gallardo

La derrota ante Gimnasia como local complicó la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y desató la crisis justo en la previa del Superclásico. Una estadística ilustra el mal momento del club.

Por
Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River.

Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River.

Redes sociales
  • Con la caída ante Gimnasia, River acumula cuatro derrotas consecutivas en condición de local.
  • No ocurría desde 1926, cuando el fútbol todavía no era profesional.
  • Es el peor registro de Marcelo Gallardo, superando las tres derrotas seguidas de 2019.
  • La peor marca histórica del conjunto de Núñez es de siete partidos perdidos como local entre 1905 y 1906.

La derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental sacudió a River justo en la semana previa al Superclásico. Los jugadores se fueron silbados, el entrenador Marcelo Gallardo quedó en el centro de las críticas y, para peor, se conoció un alarmante dato que ilustra el mal presente del equipo.

argentinos e independiente rivadavia se disputan la copa argentina, en una final clave que miran boca y river
Te puede interesar:

Argentinos e Independiente Rivadavia se disputan la Copa Argentina, en una final clave que miran Boca y River

Con la caída 1 a 0 frente al Lobo, el Millonario encadena cuatro derrotas consecutivas como local, algo que no ocurría desde 1926, hace 99 años. En aquella ocasión sucedió en la histórica cancha de Alvear y Tagle, en Recoleta, cuando el fútbol argentino todavía no era profesional.

Ahora, en Núñez, los verdugos fueron Palmeiras (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y Gimnasia (por el Torneo Clausura). Con excepción del club brasileño, se trata de equipos que, al menos en los papeles, son más débiles que River o atraviesan momentos deportivos muy complejos.

gallardo

Este es el peor registro para Gallardo: supera el de 2019, cuando acumuló tres derrotas seguidas como local por la Liga Profesional ante Defensa y Justicia, Unión y Patronato. Sin embargo, no es la peor marca histórica del club, ya que el récord es de siete partidos perdidos entre 1905 y 1906 en la cancha de la Dársena Sur, en La Boca.

Cuándo vuelve a jugar River

Tras la eliminación en Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el único desafío que le queda por delante a River hasta fines de 2025 es el Torneo Clausura, donde se jugará todas sus fichas para acceder a la etapa de playoffs y, en la tabla anual, clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.

Solo quedan dos partidos de la fase regular y no serán sencillos. El próximo será el Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo 9 a las 18 en la Bombonera. Luego, River visitará a Vélez en Liniers, el domingo 16 en horario a definir.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Stefano Di Carlo estuvo en el entrenamiento de River.

Stefano Di Carlo visitó a los futbolistas de River y a Marcelo Gallardo antes del Superclásico contra Boca

El ex Boca que fue verdugo de River.

Pasó por Boca, estuvo en Chipre y Letonia, y fue noticia por ser el verdugo de River

play

River comienza la era Di Carlo: Stefano asumió la presidencia

River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

La última vez que Borja convirtió un gol fue en la 11° fecha del Torneo Clausura ante Rosario Central

El contundente mensaje de Borja tras errar el penal: "Queda mucha historia por contar"

En el minuto 99, el árbitro cobró penal para River, pero Insfrán se lo atajó a Borja

El insólito festejo de los hinchas de River que habían abandonado el Monumental tras el penal errado por Borja

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 8 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 17 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 25 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 33 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 36 minutos