El alarmante dato que preocupa en River: qué dirá Marcelo Gallardo La derrota ante Gimnasia como local complicó la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y desató la crisis justo en la previa del Superclásico. Una estadística ilustra el mal momento del club. Por







Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River. Redes sociales

Con la caída ante Gimnasia, River acumula cuatro derrotas consecutivas en condición de local.

No ocurría desde 1926, cuando el fútbol todavía no era profesional.

Es el peor registro de Marcelo Gallardo, superando las tres derrotas seguidas de 2019.

La peor marca histórica del conjunto de Núñez es de siete partidos perdidos como local entre 1905 y 1906. La derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Monumental sacudió a River justo en la semana previa al Superclásico. Los jugadores se fueron silbados, el entrenador Marcelo Gallardo quedó en el centro de las críticas y, para peor, se conoció un alarmante dato que ilustra el mal presente del equipo.

Con la caída 1 a 0 frente al Lobo, el Millonario encadena cuatro derrotas consecutivas como local, algo que no ocurría desde 1926, hace 99 años. En aquella ocasión sucedió en la histórica cancha de Alvear y Tagle, en Recoleta, cuando el fútbol argentino todavía no era profesional.

Ahora, en Núñez, los verdugos fueron Palmeiras (por Copa Libertadores), Riestra, Sarmiento y Gimnasia (por el Torneo Clausura). Con excepción del club brasileño, se trata de equipos que, al menos en los papeles, son más débiles que River o atraviesan momentos deportivos muy complejos.

gallardo Este es el peor registro para Gallardo: supera el de 2019, cuando acumuló tres derrotas seguidas como local por la Liga Profesional ante Defensa y Justicia, Unión y Patronato. Sin embargo, no es la peor marca histórica del club, ya que el récord es de siete partidos perdidos entre 1905 y 1906 en la cancha de la Dársena Sur, en La Boca.

Cuándo vuelve a jugar River Tras la eliminación en Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, el único desafío que le queda por delante a River hasta fines de 2025 es el Torneo Clausura, donde se jugará todas sus fichas para acceder a la etapa de playoffs y, en la tabla anual, clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.

Solo quedan dos partidos de la fase regular y no serán sencillos. El próximo será el Superclásico ante Boca, que se jugará el domingo 9 a las 18 en la Bombonera. Luego, River visitará a Vélez en Liniers, el domingo 16 en horario a definir.