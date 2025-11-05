Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles El programa culinario de Telefe volverá a tener una noche de salida y otro participante se sumará al Roña Castro y a Esteban Mirol.







Un nuevo participante de MasterChef Celebrity será eliminado este miércoles. Redes sociales

Llega una nueva gala de eliminación a MasterChef Celebrity y hay mucha incertidumbre con quién se irá este miércoles 5 de noviembre, ya que será la tercera salida del programa culinario de Telefe y luego de lo que fueron las descalificaciones de Jorge "Roña" Castro y Esteban Mirol.

Durante el programa del martes, los jurados de MasterChef Celebrity fueron muy duros con los participantes y decidieron salvar únicamente a Guillermo "Walas" Cidade. De esta manera, un total de once integrantes quedaron sentenciados a definir sus estadías durante la gala de eliminación y hay muchas dudas.

Así, los participantes que quedaron al borde de la eliminación son: Luis Ventura, Sofi "La Reini" Gonet, Valentina Cervantes, Emilia Attias, Sofía Martínez, Romina "Momi" Giardina, Leandro "Chino" Leunis, Eugenia Tobal, Alex Pelao, Diego Schwartzman y Andy Chango. Es importante recordar que muchos de estos fueron reconocidos por su distinguida forma de cocinar, por lo que parece evidente que no se irán del ciclo culinario.

Luis Ventura hospital Luis Ventura podría ser el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity. Redes sociales Si bien hay incertidumbre, lo cierto es que la nueva eliminación de MasterChef Celebrity se filtró en redes sociales y Telefe quedó expuesto de cara a las próximas semanas del certamen de cocina. Esta información le quitará emoción al resultado del momento y el público podría no acompañar en materia de rating.

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes El programa televisivo MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes y esto podría ser un indicio de lo que será el futuro del certamen culinario en Telefe, ya que el público reaccionó mejor en cuanto a los niveles de audiencia.