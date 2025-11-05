Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles

Durante el programa del martes, los jurados de MasterChef Celebrity fueron muy duros con los participantes y decidieron salvar únicamente a Guillermo "Walas" Cidade. De esta manera, un total de once integrantes quedaron sentenciados a definir sus estadías durante la gala de eliminación y hay muchas dudas.
Así, los participantes que quedaron al borde de la eliminación son: Luis Ventura, Sofi "La Reini" Gonet, Valentina Cervantes, Emilia Attias, Sofía Martínez, Romina "Momi" Giardina, Leandro "Chino" Leunis, Eugenia Tobal, Alex Pelao, Diego Schwartzman y Andy Chango. Es importante recordar que muchos de estos fueron reconocidos por su distinguida forma de cocinar, por lo que parece evidente que no se irán del ciclo culinario.