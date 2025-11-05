Moda urbana y alta gama: el look ultra relajado de Nicolás Otamendi en Lisboa El capitán del Benfica aprovechó su tiempo libre para pasear por la ciudad con su familia. Eligió un conjunto holgado, clásico y cómodo al que añadió detalles de lujo. Por







Otamendi sorprendió con un look cómodo y urbano. Instagram @nicolasotamendi30

Nicolás Otamendi paseó por Lisboa con un look urbano y relajado en el que no faltaron los detalles de alta gama.

Usó una remera blanca clásica y un pantalón cargo de color verde grisáceo, ambos de corte oversize.

Los acompañó con unas zapatillas blancas y azules estilo basquetbolista.

Completó el look con lentes oscuros y una gorra con la visera hacia atrás. En medio de los entrenamientos y partidos con el Benfica, Nicolás Otamendi aprovecha su tiempo libre para pasear por Lisboa con su familia y compartir una rica comida, tal como lo mostró en redes sociales. En las fotos, sorprendió con un look ultra relajado que combina moda urbana y alta gama.

El defensor de la Selección argentina eligió una remera blanca de corte clásico y holgado, con mangas cortas y un cuello redondo tradicional. La combinó con un pantalón oversize en un tono verde grisáceo claro, de estilo "cargo", con bolsillos laterales y un corte recto y amplio que cae sobre los pies.

También usó unas zapatillas deportivas de color blanco y detalles en azul, inspiradas en modelos clásicos del básquet, con una silueta robusta y cómoda. Para completar el look descontracturado, lució una gorra gris con la visera hacia atrás y unos lentes de sol de montura negra.

Nicolás Otamendi look Instagram @nicolasotamendi30 El gesto de Mourinho para Nicolás Otamendi Además de ser un jugador fundamental del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina, Nicolás Otamendi también es figura en el Benfica, club en el que juega desde 2020 y donde se consolidó como capitán. Tan importante es que su entrenador, José Mourinho, tuvo un gesto muy especial con él.

El jueves 30 de octubre, el defensor alcanzó los 250 partidos en el equipo portugués, por lo que sus compañeros, dirigentes y cuerpo técnico se reunieron en el vestuario para felicitarlo y regalarle una camiseta conmemorativa. En ese contexto, Mou le dedicó unas palabras públicamente, pero lo hizo en español.

"Él merece que hable en su idioma. Mi mensaje no es para ti, es para los otros. El otro día, al minuto 95, hubo un contraataque contra nuestro equipo y él hizo un sprint de 75 metros cuando el resultado estaba 2-0 a favor. El mensaje no es para él, es para ustedes", remarcó el DT. Otamendi también habló y agradeció el reconocimiento de todos. "Como profesional, quiero dar el ejemplo de siempre querer más y no conformarse con lo que uno tiene. La ambición siempre tiene que estar. Estoy contento por llegar a esta marca con este club, un club muy importante en mi carrera", afirmó.