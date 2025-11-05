5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Moda urbana y alta gama: el look ultra relajado de Nicolás Otamendi en Lisboa

El capitán del Benfica aprovechó su tiempo libre para pasear por la ciudad con su familia. Eligió un conjunto holgado, clásico y cómodo al que añadió detalles de lujo.

Por
Otamendi sorprendió con un look cómodo y urbano.

Otamendi sorprendió con un look cómodo y urbano.

Instagram @nicolasotamendi30
  • Nicolás Otamendi paseó por Lisboa con un look urbano y relajado en el que no faltaron los detalles de alta gama.
  • Usó una remera blanca clásica y un pantalón cargo de color verde grisáceo, ambos de corte oversize.
  • Los acompañó con unas zapatillas blancas y azules estilo basquetbolista.
  • Completó el look con lentes oscuros y una gorra con la visera hacia atrás.

En medio de los entrenamientos y partidos con el Benfica, Nicolás Otamendi aprovecha su tiempo libre para pasear por Lisboa con su familia y compartir una rica comida, tal como lo mostró en redes sociales. En las fotos, sorprendió con un look ultra relajado que combina moda urbana y alta gama.

Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas
Te puede interesar:

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

El defensor de la Selección argentina eligió una remera blanca de corte clásico y holgado, con mangas cortas y un cuello redondo tradicional. La combinó con un pantalón oversize en un tono verde grisáceo claro, de estilo "cargo", con bolsillos laterales y un corte recto y amplio que cae sobre los pies.

También usó unas zapatillas deportivas de color blanco y detalles en azul, inspiradas en modelos clásicos del básquet, con una silueta robusta y cómoda. Para completar el look descontracturado, lució una gorra gris con la visera hacia atrás y unos lentes de sol de montura negra.

Nicolás Otamendi look

El gesto de Mourinho para Nicolás Otamendi

Además de ser un jugador fundamental del ciclo de Lionel Scaloni en la Selección argentina, Nicolás Otamendi también es figura en el Benfica, club en el que juega desde 2020 y donde se consolidó como capitán. Tan importante es que su entrenador, José Mourinho, tuvo un gesto muy especial con él.

El jueves 30 de octubre, el defensor alcanzó los 250 partidos en el equipo portugués, por lo que sus compañeros, dirigentes y cuerpo técnico se reunieron en el vestuario para felicitarlo y regalarle una camiseta conmemorativa. En ese contexto, Mou le dedicó unas palabras públicamente, pero lo hizo en español.

"Él merece que hable en su idioma. Mi mensaje no es para ti, es para los otros. El otro día, al minuto 95, hubo un contraataque contra nuestro equipo y él hizo un sprint de 75 metros cuando el resultado estaba 2-0 a favor. El mensaje no es para él, es para ustedes", remarcó el DT.

Otamendi también habló y agradeció el reconocimiento de todos. "Como profesional, quiero dar el ejemplo de siempre querer más y no conformarse con lo que uno tiene. La ambición siempre tiene que estar. Estoy contento por llegar a esta marca con este club, un club muy importante en mi carrera", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Moscuzza hijo murió en el lugar del siniestro.

Falleció José Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

argentinos e independiente rivadavia se disputan la copa argentina, en una final clave que miran boca y river

Argentinos e Independiente Rivadavia se disputan la Copa Argentina, en una final clave que miran Boca y River

Gallardo atraviesa uno de sus momentos más complicados como DT de River.

El alarmante dato que preocupa en River: qué dirá Gallardo

Max Dowman
play

Tiene 15 años e hizo historia en la Champions League: quién es Max Dowman

El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Stefano Di Carlo estuvo en el entrenamiento de River.

Stefano Di Carlo visitó a los futbolistas de River y a Marcelo Gallardo antes del Superclásico contra Boca

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 8 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 17 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 25 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 33 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 36 minutos