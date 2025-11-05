Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York
El empresario Marcos Galperin, fundador y presidente ejecutivo de Mercado Libre, expresó su rechazo a la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York. Lo hizo mediante una serie de reposts en X, donde cuestionó con dureza el giro político de la ciudad hacia posiciones socialistas.
“Un comunista tercermundista ganó en Nueva York porque Nueva York es ahora una ciudad tercermundista”, señalaba uno de los mensajes que compartió.
En otro, de tono irónico, aparecía una imagen de la Estatua de la Libertad agotada, acompañada por la frase: “A la mierda, me mudo a Florida”.
En una publicación posterior, Galperin replicó un texto que planteaba que “la histórica ciudad estadounidense conocida como Nueva York ya no existe”, en alusión a una supuesta transformación provocada por la inmigración.
El mensaje calificaba la victoria de Mamdani como “una sentencia de muerte” para la ciudad y reclamaba “detener la migración masiva y acelerar las deportaciones”.
Las interacciones del empresario se produjeron en un contexto internacional marcado por la polarización política y el avance de discursos populistas en ambos extremos del espectro ideológico.
Aunque Galperin no emitió declaraciones propias, sus reposts dejaron en claro una postura crítica frente al nuevo liderazgo de la principal metrópoli de Estados Unidos.