5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Polémica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

El fundador de Mercado Libre expresó su descontento en redes sociales por la victoria de Zohran Mamdani, el demócrata socialista que gobernará la ciudad.

Por
Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

Polemica: Marcos Galperin repudió al nuevo alcalde de Nueva York

El empresario Marcos Galperin, fundador y presidente ejecutivo de Mercado Libre, expresó su rechazo a la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York. Lo hizo mediante una serie de reposts en X, donde cuestionó con dureza el giro político de la ciudad hacia posiciones socialistas.

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.
Te puede interesar:

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

“Un comunista tercermundista ganó en Nueva York porque Nueva York es ahora una ciudad tercermundista”, señalaba uno de los mensajes que compartió.

image

En otro, de tono irónico, aparecía una imagen de la Estatua de la Libertad agotada, acompañada por la frase: “A la mierda, me mudo a Florida”.

image

En una publicación posterior, Galperin replicó un texto que planteaba que “la histórica ciudad estadounidense conocida como Nueva York ya no existe”, en alusión a una supuesta transformación provocada por la inmigración.

El mensaje calificaba la victoria de Mamdani como “una sentencia de muerte” para la ciudad y reclamaba “detener la migración masiva y acelerar las deportaciones”.

image

Las interacciones del empresario se produjeron en un contexto internacional marcado por la polarización política y el avance de discursos populistas en ambos extremos del espectro ideológico.

Aunque Galperin no emitió declaraciones propias, sus reposts dejaron en claro una postura crítica frente al nuevo liderazgo de la principal metrópoli de Estados Unidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mamdani, primer alcalde de Nueva York de origen musulmán.

Musulmán y demócrata: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani ganaba las elecciones: "Es comunista"

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

El gobernador de Río de Janeiro defendió el operativo narco: "La Policía está en desventaja con estos grupos"

Shein abrió las puertas de su local en París este miércoles.

En medio del escándalo, Shein abrió su tienda física en París

Se registraron más de 100 ataques y 12 muertes. 

Terror en Japón: despliegan tropas para combatir una ola de ataques de osos sin precedentes

El agresor quedó a disposición de la justicia.

Detuvieron al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México

Rating Cero

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Un nuevo participante de MasterChef Celebrity será eliminado este miércoles.

Nueva eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes podrían irse este miércoles

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles.

Soledad Aquino destrozó a Paula Robles en medio de la pelea de los Tinelli: "Ella destrozó mi familia"

últimas noticias

Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 6 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 6 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 6 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 7 minutos
 Invertir $2.100.000 puede dejar más de $50.000 en un mes.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 7 minutos