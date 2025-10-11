¡Histórico ascenso! Gimnasia de Mendoza le ganó por penales la final a Dep. Madryn y volverá a Primera tras 41 años

El Lobo mendocino se llevó una final infartante ante los chubutenses: lo empató sobre el cierre del encuentro y en la serie desde los doce pasos fue el mejor. Así jugará otra vez en la máxima categoría.

El Lobo lo empató sobre el final y se llevó el ascenso en los penales.

¡Gimnasia de Mendoza es de Primera! El Lobo mendocino se llevó una final inolvidable de la Primera Nacional ante Deportivo Madryn en el Estadio Vicente López y ascendió a la Primera División del fútbol argentino tras 41 años de ausencia . Tras un empate agónico por 1-1 sobre el cierre del encuentro, el equipo de Ariel Broggi fue el mejor en la tanda de penales con el arquero César Rigamonti como figura y jugará la Liga Profesional en la próxima temporada.

El equipo mendocino se llevó el ascenso por categoría y carácter. Siempre fue más durante los 90 minutos y tuvo que levantarse tras dos goles convertidos durante el primer tiempo, a cargo de Matías Muñoz y Nicolás Romano , que fueron anulados por el árbitro Nicolás Ramírez, a instancias del VAR, por distintas manos previas.

Final del partido: GANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSS LA FINAL Y ESTAMOS EN PRIMERAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... VAMOS LOBOOOOOOOOOOOOO... ¡DIMOS EL PASITOOOOOOO Y ASCENDIMOSSSSS!!!!!! pic.twitter.com/xROsmgRP8o

Sin embargo, como esto es fútbol, Deportivo Madryn encontró en la pelota parada un gol que lo depositaba en la Primera División del fútbol argentino: a los 33' del segundo tiempo, Nazareno Solís tiró un centro milimétrico para que el Luis el Tanque Silba , de un cabezazo, determinara el 1-0 para el aurinegro.

Todo era fiesta en Chubut, hasta que apareció el jugador distinto en Gimnasia (M): Facundo Lencioni . Tras una mano en el área, Ramírez cobró penal y la figura del Lobo mendocino la mandó a guardar para un empate agónico en la cancha de Platense. Fue un golpe de KO para el Deportivo.

gimnasia mendoza El arquero Yair Bonnín se lamenta, mientras que Lencioni festeja su gol con sus compañeros. @GimnasiaMendoza

El equipo de Leandro Gracián sintió el golpe, y en la etapa suplementaria se dedicó a aguantar el resultado. Ya en la tanda de penales no dio respuesta. Es que los chubutenses erraron todos sus remates en la serie desde los doce pasos. El arqueo César Rigamonti le tapó el remate a Federico Recalde y a Nicolás Mana; mientras que Diego Crego falló su ejecución para que Gimnasia gritara su ascenso a la Primera División.

De esta manera, Gimnasia de Mendoza que había terminado en la Zona B de la Primera Nacional con 63 puntos, siendo el equipo que más sumó en toda la categoría, disputará la Liga Profesional en 2026 tras 41 años sin pisar la máxima categoría (la última vez fue en el Nacional de 1984). Además, será el tercer equipo de Mendoza en la elite del fútbol argentino, seguido de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz.

En tanto, Deportivo Madryn, que estuvo a dos minutos de jugar en Primera División por primera vez en su historia, tendrá revancha en el Reducido de la Primera Nacional. El cuadro chubutense entrará en los cuartos de final y tendrá ventaja deportiva.

deportivo madryn Deportivo Madryn estuvo a dos minutos de jugar en Primera División.

Mirá el resumen de la histórica final que se llevó Gimnasia de Mendoza