Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

En el primer partido luego del fallecimiento del exentrenador del Xeneize, el club de la Ribera le dedicó diferentes homenajes a Miguelo, con la presencia de su familia, tras su partida en una jornada emotiva.

Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Un nudo en la garganta en cada hincha de Boca. Varias lágrimas en la platea y en la popular. Miles de aplausos en cada rincón de La Bombonera. Así fue el homenaje del Xeneize a Miguel Ángel Russo, en el primer partido tras su fallecimiento el pasado 8 de octubre: banderas, pasacalles, una camiseta especial y la emoción a flor de piel en una jornada difícil de olvidar.

Boca jugará el partido pendiente con Barracas Central.
Es oficial: el partido pendiente entre Boca y Barracas Central ya tiene día y horario

"Amor con amor se paga". La frase inmortalizada de Miguelo, apareció en el centro del campo de juego, previo al partido frente a Belgrano, por la 13ª fecha del Torneo Clausura. La primera dedicatoria se conoció bien temprano, cuando el club subió a sus redes sociales, la camiseta con la que iba a saltar al campo de juego: un parche en el centro de Miguelo levantando la mítica Copa Libertadores del 2007, la última que ganó la institución.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1979608707345285356&partner=&hide_thread=false

Enseguida, los recuerdos comenzaron a erizar la piel de los hinchas de Boca, cuando comenzaban a arribar a La Bombonera. "Miguel siempre en nuestros corazones", rezaba una de los carteles. En el palco del presidente del club, Juan Román Riquelme, se pudo observar una de las últimas imágenes entre Russo y Román, en Boca Predio, y una frase conmovedora: "Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo", fue la dedicatoria.

Además, La 12 desplegó antes del inicio del encuentro, un trapo con la frase "Eternamente gracias Miguel. Fuerzas a la familia". En el centro de la popular, también se dejó entrever la icónica imagen de Russo levantando la Copa en Porto Alegre, tras superar a Gremio en la final.

russo bandera roman
La bandera de Riquelme, en homenaje a Miguel &Aacute;ngel Russo.

La bandera de Riquelme, en homenaje a Miguel Ángel Russo.

Entre tantas sensaciones, hubo tiempo para un video en la pantalla LED del estadio, que emocionó a todos. Las imágenes mostraban a Russo, en sus tres pasos en Boca, mientras de fondo se escuchaba al entrenador y sus frases más conmovedoras. "La Bombonera en el mundo es única. El sonido de la Bombonera es algo que no lo tiene ningún estadio del mundo. Por lo que es la gente, por la forma. Seguramente por la gente", fue la frase pronunciada por Miguel que acompañó el video.

"Muchas gracias Miguelo, muchas gracias Miguelo / vos nos diste la Copa, vos nos diste alegrías / lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida", cantaron los hinchas en las tribunas. El homenaje final estuvo en el campo de juego, en la previa del partido y antes del minuto de silencio. El capitán Leandro Paredes y Úbeda se reunieron en el centro del campo, recibieron una camiseta de Boca sujeta con globos, que luego fue liberada y se elevó hacia el cielo.

BANDERAS RUSSO
Las banderas en la popular de La Bombonera.

Las banderas en la popular de La Bombonera.

Mirá el video y la camiseta especial que le dedicó Boca a Miguel Ángel Russo

Embed
Embed
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 19 de octubre

Hace 14 minutos
Es una fiesta de 48 horas, con shows, recitales, exposición de motos y buena comida, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

Qué hacen en la Argentina los Hell's Angels, la polémica banda de motociclistas

Hace 36 minutos
