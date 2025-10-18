Aplausos, emoción y lágrimas: así fue el homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en La Bombonera En el primer partido luego del fallecimiento del exentrenador del Xeneize, el club de la Ribera le dedicó diferentes homenajes a Miguelo, con la presencia de su familia, tras su partida en una jornada emotiva. Por







Úbeda y Paredes lanzaron al cielo una camiseta en homenaje a Russo.

Un nudo en la garganta en cada hincha de Boca. Varias lágrimas en la platea y en la popular. Miles de aplausos en cada rincón de La Bombonera. Así fue el homenaje del Xeneize a Miguel Ángel Russo, en el primer partido tras su fallecimiento el pasado 8 de octubre: banderas, pasacalles, una camiseta especial y la emoción a flor de piel en una jornada difícil de olvidar.

"Amor con amor se paga". La frase inmortalizada de Miguelo, apareció en el centro del campo de juego, previo al partido frente a Belgrano, por la 13ª fecha del Torneo Clausura. La primera dedicatoria se conoció bien temprano, cuando el club subió a sus redes sociales, la camiseta con la que iba a saltar al campo de juego: un parche en el centro de Miguelo levantando la mítica Copa Libertadores del 2007, la última que ganó la institución.

Para siempre — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 18, 2025

Enseguida, los recuerdos comenzaron a erizar la piel de los hinchas de Boca, cuando comenzaban a arribar a La Bombonera. "Miguel siempre en nuestros corazones", rezaba una de los carteles. En el palco del presidente del club, Juan Román Riquelme, se pudo observar una de las últimas imágenes entre Russo y Román, en Boca Predio, y una frase conmovedora: "Siempre te recordaré con una sonrisa, amigo", fue la dedicatoria.

Además, La 12 desplegó antes del inicio del encuentro, un trapo con la frase "Eternamente gracias Miguel. Fuerzas a la familia". En el centro de la popular, también se dejó entrever la icónica imagen de Russo levantando la Copa en Porto Alegre, tras superar a Gremio en la final.

russo bandera roman La bandera de Riquelme, en homenaje a Miguel Ángel Russo. Entre tantas sensaciones, hubo tiempo para un video en la pantalla LED del estadio, que emocionó a todos. Las imágenes mostraban a Russo, en sus tres pasos en Boca, mientras de fondo se escuchaba al entrenador y sus frases más conmovedoras. "La Bombonera en el mundo es única. El sonido de la Bombonera es algo que no lo tiene ningún estadio del mundo. Por lo que es la gente, por la forma. Seguramente por la gente", fue la frase pronunciada por Miguel que acompañó el video. "Muchas gracias Miguelo, muchas gracias Miguelo / vos nos diste la Copa, vos nos diste alegrías / lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida", cantaron los hinchas en las tribunas. El homenaje final estuvo en el campo de juego, en la previa del partido y antes del minuto de silencio. El capitán Leandro Paredes y Úbeda se reunieron en el centro del campo, recibieron una camiseta de Boca sujeta con globos, que luego fue liberada y se elevó hacia el cielo. BANDERAS RUSSO Las banderas en la popular de La Bombonera. Mirá el video y la camiseta especial que le dedicó Boca a Miguel Ángel Russo Embed EMOCIONANTE HOMENAJE PARA MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN LA BOMBONERA.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025