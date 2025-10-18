Juega en Boca y está entre los mejores 60 talentos en el mundo El futbolista de 17 años fue destacado en un informe del medio británico The Guardian como uno de los juveniles con más proyección a nivel internacional. Todavía no debutó en Primera. Por







Matías Satas debutó en la Reserva de Boca en el mes de agosto. Instagram @matias_satas

A lo largo de la historia, las inferiores de Boca han visto surgir a una gran cantidad de juveniles que, con el paso del tiempo, pasaron de promesa a figura consolidada. Y, según parece, tiene motivos para seguir ilusionándose: uno de sus jugadores acaba de ser destacado entre los mejores 60 talentos del mundo.

Se trata del defensor Matías Satas, a quien el prestigioso medio británico The Guardian incluyó dentro de su informe Next Generation, que destaca a los 60 mejores futbolistas nacidos en 2008. Además de él, solo hay otro argentino en la lista y es Thomas De Martis, de Lanús.

Satas es un marcador central zurdo de 17 años que actualmente juega en la Reserva del Xeneize y todavía no debutó en Primera. Se sumó a las inferiores en 2017 y ya firmó su primer contrato profesional con el club, lo que lo convierte en el primer jugador de su categoría en hacerlo.

Quién es Matías Satas, la joya de Boca Matías Satas nació en Morón el 28 de febrero de 2008, hijo de un padre policía y de una madre maestra. Empezó a jugar al fútbol en el Club 77 de Castelar y luego se sumó a las inferiores de Boca. Mide 1,84 metros, juega de marcador central zurdo, se destaca por su marca y juego aéreo y es el encargado de patear los penales.

Por su calidad, fue convocado a la Selección argentina Sub 15 y fue capitán del plantel en el Sudamericano 2024. Este año, Fernando Gago lo sumó a la pretemporada del primer equipo y en agosto hizo su debut en Reserva. También fue capitán de la Sub 17 y se destacó en el Torneo de L'Alcúdia. "Me dicen que me parezco mucho a Cuti Romero o a Lisandro Martínez", reconoció Satas. "Matías es un defensor típico de Boca, de los que impresionaron a Pep Guardiola en el Mundial de Clubes. Lucha por cada pelota como si fuera la última de su vida", afirmó Antonio Barijho, uno de sus entrenadores, citado por The Guardian.