Denunciaron a Advíncula por chocar en la ruta y darse a la fuga: iba en contramano

El accidente ocurrió el pasado 28 de agosto, pero recién ahora la mujer involucrada en el siniestro compartió un video en redes sociales. “La policía lo encuentra. ¿Adivinan si le labró un acta?”, ironizó.

El jugador de Boca, Luis Advíncula, fue denunciado por una automovilista de haberla embestido en la ruta y luego se dio a la fuga , en Canning. La causa ya está en manos de la justicia.

Si bien el incidente vial se produjo a fines de agosto, las imágenes del hecho se dieron a conocer recién ahora, cuando la mujer publicó un breve video en sus redes sociales relatando la secuencia.

La denuncia fue difundida por la propia víctima a través de su cuenta de TikTok, donde expuso el accionar del lateral y la falta de actuación policial. “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? JA” , ironizó la damnificada.

Según trascendió, el hecho ocurrió en la madrugada del 28 de agosto, sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58.

En un video de una cámara de seguridad, se puede ver cuando el futbolista gira en contramano con su Mercedes Benz e impacta de costado contra un auto blanco que esperaba ingresar correctamente a la RP 52. El vehículo del futbolista quedó sobre el cantero central, pero el jugador retomó la marcha sin verificar el estado de la mujer.

La Justicia investiga y salieron a la luz nuevas infracciones

La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Según informó Infobae, el jugador nunca se presentó a declarar a pesar de haber sido citado en varias oportunidades.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad porteño, esta no es la primera vez que Luis Advíncula protagoniza un accidente de tránsito. Ya que el otro fue el 12 de octubre en la Autopista 25 de Mayo, cuando impactó contra un guardarraíl a la altura de la bajada Carabobo.

En aquella oportunidad, si bien no hubo heridos, el futbolista registra más de un millón de pesos en infracciones de tránsito, incluyendo exceso de velocidad y conducir sin licencia.