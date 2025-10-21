21 de octubre de 2025 Inicio
Jugó en Boca, Carlos Bianchi lo respaldó y ahora es manager de un club

El jugador debutó en el Xeneize bajo la conducción del Virrey, quien incluso lo defendió públicamente de las críticas en medio de un partido. Tras retirarse, acaba de asumir como Director Deportivo de un club argentino.

Por
Este jugador debutó en Boca en 2003

Este jugador debutó en Boca en 2003, con Bianchi como DT.

  • Miguel Caneo debutó en Boca en 2003, cuando el director técnico era Carlos Bianchi.
  • "¡Pero tomatelá, gil! 19 años tiene el pibe, si no te gusta andate", le gritó el Virrey a un plateísta que lo cuestionó.
  • Como jugador, tuvo tres ciclos en Quilmes, donde fue clave para los ascensos de 2010 y 2012.
  • Acaba de asumir como Director Deportivo del Cervecero.
Después de colgar los botines, son muchos los futbolistas que siguen vinculados a la actividad desde otro lugar. Es el caso de Miguel Caneo, exvolante surgido de Boca y fuertemente identificado con Quilmes, que acaba de firmar su contrato como Director Deportivo del Cervecero de cara a la temporada 2026.

El "Chino", que se retiró del fútbol profesional en 2021, había llamado la atención en los últimos meses haciendo campaña dentro del club por la lista opositora. Finalmente no hubo elecciones, pero su espacio terminó asumiendo la gestión y, tal como se había prometido, le dio un lugar destacado.

"Miguel Eduardo Caneo selló su vínculo con la institución como Director Deportivo. Como jugador, fue pieza clave en los ascensos a primera división del 2010 y 2012. ¡Bienvenido a casa, Chino!", anunció la institución en redes sociales. Quilmes, actualmente en la Primera Nacional, viene de un año irregular y se salvó por poco del descenso.

Miguel Caneo

El paso de Miguel Caneo por el fútbol

Miguel Caneo se formó en las inferiores de Boca y debutó en el primer equipo en 2003, bajo la conducción de Carlos Bianchi. Aunque ya había jugado varios amistosos de verano, su primer partido oficial fue en la Bombonera, ante Independiente Medellín, por la Copa Libertadores de ese año.

En ese momento empezaba a surgir la figura de Carlos Tevez, pero Bianchi lo bancó le dio confianza a Caneo para jugar como enganche. Incluso lo defendió de un plateísta que lo criticó durante un encuentro de local ante Independiente: "¡Pero tomatelá, gil! 19 años tiene el pibe, si no te gusta andate", le gritó.

Con la salida del Virrey, perdió continuidad y decidió irse a Quilmes, donde jugó la Copa Libertadores 2005. Tuvo una segunda etapa en el club entre 2010 y 2014, con un rol clave en los ascensos, y nuevamente de 2017 a 2018. También jugó en Colo Colo, Godoy Cruz y Deportivo Cali. Se retiró en 2021 en Boca Unidos.

