Un futbolista reveló que su club lo despidió por ser homosexual: "Eran homofóbicos" El jugador denunció que su salida de la institución no se produjo por cuestiones futbolísticas. "Por primera vez, me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto", lamentó.







Joshua Cavallo cargó contra Adelaide United.

El futbolista australiano Joshua Cavallo expuso que su ida del club Adelaide United se produjo debido a que fue despedido por las autoridades, luego de que en 2021 revelara que es homosexual, por lo que se había hecho mundialmente conocido.

En su cuenta de la red social Instagram, Cavallo marcó que su salida del equipo australiano no tuvo lugar por cuestiones futbolísticas: "Me llevó un tiempo asimilar cómo terminó mi etapa en el Adelaide United, pero creo que los aficionados merecen sinceridad. Mi salida del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Las decisiones las tomaron personas con poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por la persona a la que decidí amar".

"Con la nueva directiva, quedó claro que no me dejaban jugar por motivos políticos. Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico. Estaba enojado porque la gente pensaba que me habían dejado de lado por las lesiones, cuando en realidad era la homofobia interna lo que me mantenía en la banca. Me mantuve profesional, bajé la cabeza y trabajé duro todos los días, de lo cual estoy orgulloso", aseveró en esta línea.

Josh Cavallo Joshua Cavallo. Instagram @joshua.cavallo En tanto, marcó que su rendimiento no fue considerado: "Sin embargo, por mucho que rindiera o mejorara, mis contribuciones se ignoraban continuamente. Eso me generó mucha negatividad y afectó a mi bienestar como futbolista profesional. Ese era precisamente el miedo que tenía al salir del armario, ver cómo los prejuicios afectaban a mi carrera en la actualidad. Por primera vez, me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto".

"Eso me hizo temer que salir del armario públicamente y ser yo mismo afectara a mi carrera. Me sentí increíblemente aislado y me pregunté si había cometido un error al compartir mi historia. Sentí que las cosas iban hacia atrás, no solo en el campo, sino también en el único lugar que creía que era un espacio seguro, y después de ver un chat grupal de compañeros de equipo burlándose de una foto mía y de mi pareja, mi dolor no hizo más que aumentar", lamentó Cavallo.

Por último, agradeció a los simpatizantes de Adelaide United. "Este nuevo comienzo en el Reino Unido me ha ayudado a respirar de nuevo y espero poder volver a enamorarme del deporte que lo es todo para mí. A pesar de cómo terminó todo entre bastidores, me niego a dejar que eso arruine mi conexión con esta ciudad. Adelaida es donde encontré mis alas. A los aficionados y seguidores: gracias por su pasión y su apoyo. Se merecen honestidad y éxito. Fue increíble jugar ante ustedes", expresó.