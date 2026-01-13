13 de enero de 2026 Inicio
Mauro Icardi falló dos penales seguidos y vivió su peor noche en Galatasaray

El delantero argentino no logró convertir en la victoria por 2-1 de su equipo frente al Fethiyespor, de la Tercera División, por la fase de grupos de la Copa de Turquía.

El delantero de Galatasaray no tuvo una buena noche.

El delantero Mauro Icardi no tuvo su mejor noche en la victoria de su equipo, el Galatasaray, por 2-1 frente al Fethiyespor por la fase de grupos de la Copa de Turquía: el rosarino erró dos penales seguidos en el primer tiempo, y luego se redimió con una asistencia para el triunfo del club grande turco.

El partido, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A, era una prueba accesible para Galatasaray ya que enfrentaba a un equipo de la Tercera División turca. Durante el primer tiempo, a los 34', Icardi se hizo cargo del penal que cobró el árbitro Ayberk Demirbas, tras una mano dentro del área del defensor local Sahan Akyüz.

El rosarino ejecutó el penal en primera instancia con un remate cruzado, pero el arquero Arda Akbulut adivinó la intención y logró atajarlo. Sin embargo, el VAR determinó que la ejecución debía repetirse por el adelantamiento del guardameta. En el segundo intento, nuevamente Akbulut le ahogó el grito de gol al exdelantero de Inter y PSG, al volver a elegir la misma punta y quedarse con el disparo.

Sin embargo, el Galatasaray se repuso del golpe y en el segundo tiempo, Abdulkerim Bardakci puso de cabeza el primer gol para la visita. Enseguida, Icardi se redimió y asistió a Yilmaz para el segundo a pocos minutos del final, cuando llegó el descuento en los pies de Ugur Ayhan.

Mirá el resumen de la victoria de Galatasaray por la Copa de Turquía

