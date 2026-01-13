Rosario Central vende fragmentos históricos de su estadio usados en el Mundial 1978: qué son y cuánto salen El Canalla renovará su sistema de iluminación con tecnología LED y sorprendió con una oferta para sus fanáticos, para que puedan conservar “un pedacito real de la historia”. Por + Seguir en







El Gigante de Arroyito comenzó su etapa de remodelación. Prensa Rosario Central

Rosario Central comenzó el 2026 con una apuesta fuerte por la remodelación de su estadio, el Gigante de Arroyito. Su plan de modernización se iniciará con la modificación del sistema lumínico, con un renovación con tecnología LED, y las luces retiradas serán comercializadas, para que los hinchas puedan conservar “un pedacito real de la historia”.

Las luminarias, que serán extraídas del estadio forman parte del escenario canalla desde el Mundial 1978, tendrán un precio de 100 mil pesos por unidad y cada persona podrá adquirir un máximo de dos. La venta empezará el miércoles 14 de enero, a través de la tienda oficial del club.

“Hubo una época en la que estas luces encendieron noches eternas. Iluminaron goles, abrazos, lágrimas e historias. Fueron testigos del Mundial 1978, de gestas imposibles y de miles de canallas alentando incansablemente”, anunciaron desde la dirigencia del Canalla.

Hoy, el Gigante de Arroyito da un paso hacia el futuro y renueva su sistema de iluminación con tecnología LED. Pero esas luminarias históricas no se van sin despedida.

Tras confirmar el pronto estreno de las luces de tecnología LED, informaron: “Pero esas luminarias históricas no se van sin despedida. Cada una será puesta a la venta con su certificado de autenticidad, para que los hinchas puedan conservar un pedacito real de la historia del estadio”.

De esta manera, Rosario Central, con Ángel Di María a la cabeza, quiere que este 2026 sea histórico en cuanto a lo deportivo y los institucional. Tras ser "Campeón de Liga 2025", el Canalla afrontará uno de los objetivos más preciados durante este año: la Copa Libertadores.