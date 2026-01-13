El look de Thiago Almada que sorprendió por su estilo "Rugby vintage": es furor en redes El futbolista mantuvo su estilo deportivo pero con una prenda que le sumó elegancia y sofisticación. Por + Seguir en







Thiago Almada en la Selección Argentina.

En su archivo de fotos, se puede ver que Thiago Almada celebró la Navidad con un estilo "Rugby vintage", destacando un polo de franjas bordó y blanco.

El conjunto se completó con pantalones oscuros de corte ancho y zapatillas blancas, logrando un look pulcro y sofisticado.

El "Cholo" Simeone elogió la visión de juego del futbolista, pero advirtió públicamente que el equipo lo necesita "de la mejor manera".

Almada atraviesa un presente irregular en el Atlético Madrid, sin convertir goles desde el 1 de noviembre y con pocos minutos como titular. El futbolista Thiago Almada optó por un conjunto que captura a la perfección la tendencia del estilo "Rugby vintage". Tras compartir las imágenes de la celebración de la Navidad en sus redes sociales, el look acumuló varios elogios.

La pieza central de su elección para el festejo familiar es un polo de rugby de manga larga, caracterizado por sus anchas franjas horizontales en tonos bordó y blanco. El modelo es de la reconocida marca de lujo Louis Vuitton. El diseño destaca por su cuello camisero en contraste de color blanco, un elemento icónico de las prendas de rugby clásicas que aporta estructura al atuendo informal.

La elección de los colores va en línea perfectamente con la temática navideña. Para completar el conjunto, Almada eligió unos pantalones oscuros de corte ancho que aportan equilibrio al look, con una prenda básica y más relajada.

Thiago Almada Instagram El toque final lo dieron unas zapatillas blancas impecables, que contrasta con las prendas de arriba. Esta combinación de tonos y estilos, logra un resultado final pulcro y elegante que da a entender que no fue al azar. Almada demostró un gusto por la moda que no suele exponer.

Qué dijo Cholo Simeone sobre Thiago Almada El jugador del Atlético Madrid no convierte un gol desde el 1 de Noviembre y, tras los primeros tres partidos de la temporada, solo fue titular el 17 de diciembre contra Atlético Baleares por los 16avos de final de la Copa del Rey. Ante los crecientes rumores sobre su falta de minutos, Diego Simeone rompió el silencio en rueda de prensa para dar su diagnóstico.

El "Cholo" fue claro al destacar las virtudes que llevaron al club a apostar por el joven campeón del mundo: "Juega muy bien, tiene visión de juego y asistió a Julián en la última jugada ante el Madrid", señaló el técnico, subrayando que el talento de Almada sigue intacto. Sin embargo, la frase que resonó con más fuerza fue la advertencia sobre su estado actual: "Le necesitamos de la mejor manera". Este escenario se vuelve crítico no solo para el presente del Atlético, sino también puede serlo para el futuro de Almada en la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. Además, su club lo colocó en la lista de jugadores transferibles para este mercado de pases.