La AFA desmintió el desvíos de fondos y respaldó con documentación el destino de las donaciones a Bahía Blanca

La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado en el que rechazó una campaña de difamación sobre supuestos manejos irregulares de fondos solidarios y publicó un documento oficial del Hospital Penna que confirma que el dinero fue transferido en tiempo y forma y detalla su utilización.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce de versiones periodísticas que pusieron en duda el destino de los fondos recaudados en el marco de una campaña solidaria destinada al Hospital José M. Penna de Bahía Blanca. A través de un comunicado, la entidad expresó su “repudio absoluto” a lo que definió como una campaña mediática de difamación y respaldó su posición con documentación oficial emitida por la propia dirección del centro de salud.

Según el comunicado del Hospital Penna, las donaciones surgieron del partido disputado por la Selección argentina en el marco de la iniciativa solidaria “Juntos por Bahía”. El documento aclara que el hospital recibió transferencias de distintos montos y en diferentes momentos, todas ellas canalizadas a través de la Cooperadora de la institución, y que el total recaudado fue informado oportunamente y comunicado públicamente durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad

El texto también explica uno de los puntos que generó confusión: parte del monto total anunciado correspondía a servicios y prestaciones que distintos proveedores no le cobraron a la AFA y que, por ese motivo, fueron contabilizados como aporte solidario, aunque no implicaron transferencias de dinero a la cooperadora. Entre esos ítems se mencionan el operativo policial y logístico, el dispositivo sanitario, la plataforma de venta de entradas, el sonido, las pantallas, los grupos electrógenos y la apertura de las instalaciones, entre otros.

En ese contexto, la dirección del Hospital Penna señaló que la situación “está completamente saldada” y aprovechó la comunicación para reiterar su agradecimiento por el aporte recibido, al que calificó como clave para la reconstrucción del establecimiento luego de un momento crítico para toda la comunidad bahiense.

Además, detalló el destino de los fondos, que fueron asignados a obras y equipamiento en áreas sensibles como quirófano, guardia, neonatología, terapia intensiva, partos, esterilización y clínica médica, entre otras, por un total general de 584.228.975,54 pesos

Desde la AFA, en tanto, remarcaron que la acción solidaria se llevó adelante “sin ningún tipo de necesidad” institucional y subrayaron que se trató de una iniciativa que, a su entender, debería haber sido impulsada por organismos públicos y gubernamentales. La entidad reafirmó su compromiso solidario y sostuvo que la documentación difundida despeja cualquier duda sobre el correcto giro y uso de los fondos recaudados.

Comunicado Penna

