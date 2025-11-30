30 de noviembre de 2025 Inicio
Un expiloto de Fórmula 1 fue detenido por fraude grave y malversación de fondos

El excorredor de Sauber fue arrestado con prisión preventiva en la cárcel de Baden-Württemberg, en Alemania.

Adrian Sutil estuvo en Force India y Sauber entre 2007 y 2014

Adrian Sutil estuvo en Force India y Sauber entre 2007 y 2014

Una noticia sorprendió al mundo del automovilismo luego que se diera a conocer la detención de un expiloto de Fórmula 1 como consecuencia de una operación policial internacional. Se trata de Adrian Sutil, apresado en Alemania por fraude grave y malversación de fondos.

Según informó el medio Bild, el ex-Force India y Sauber fue detenido en su país natal a la espera de novedades que esclarezcan los hechos y la situación legal del excorredor que cuenta con antecedentes penales. Quedó con prisión preventiva en una cárcel de Baden-Württemberg, en territorio alemán.

El procedimiento se llevó a cabo por una serie de allanamiento en Mónaco, Suiza y un tercero en la localidad de Sindelfingen, cerca de Stuttgart. Los agentes de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Baden-Württemberg ejecutaron una orden de arresto ya emitida previamente, asegurando la detención del exdeportista, quien terminó siendo trasladado al Tribunal de Distrito de Stuttgart.

Integrantes de la Fiscalía de Stuttgart afirmaron que la investigación involucra sospechas de fraude colectivo en un caso particularmente grave y malversación de fondos colectivo. Sobre otros detalles, las autoridades mantienen la reserva informativa habitual en los procedimientos en curso.

Adrian Sutil cuenta con una condena por lesiones graves

En 2011, Adrian Sutil estuvo involucrado en un incidente en una discoteca en Shanghai, donde hirió a Eric Lux, ejecutivo de Lotus, con una copa de champagne.

Por dicha agresión, fue declarado culpable de lesiones corporales graves y se le imputó una sentencia suspendida de 18 meses y una multa. Un caso que le hizo dejar temporalmente la Fórmula 1 por unos meses.

Sutil corrió en la categoría reina entre 2007 y 2014, estrenándose con el equipo Spyker antes de que este se convierta en Force India para la campaña siguiente, elenco con el cual logró su mejor resultado, un cuarto puesto en el Gran Premio de Italia de 2009. Un resultado que, por su larga trayectoria, le volvió el piloto con más carreras sin lograr un podio, con 128 grandes premios.

