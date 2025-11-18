18 de noviembre de 2025 Inicio
Pasó por la Selección argentina y Barcelona, pero ahora casi ni juega en Europa

Su llegada al fútbol europeo no se tradujo en los minutos esperados y su futuro inmediato mantiene interrogantes.

Por
La competencia interna y la adaptación marcaron un presente con menos participación.

La competencia interna y la adaptación marcaron un presente con menos participación.

  • Un lateral que pasó por Argentinos Juniors y la filial del Barcelona atraviesa un periodo de escasa participación en Europa.
  • Su llegada al Zenit fue una operación millonaria, pero el presente deportivo no acompañó las expectativas.
  • La falta de minutos refleja un escenario distante del que se imaginaba luego de su transferencia.
  • Su recorrido estadístico muestra una carrera aún breve, marcada por contrastes entre proyección y continuidad.

Román Vega llegó a Europa con la imagen de una joven promesa en ascenso y con un traspaso importante que reforzaba esa percepción. Después de debutar en Argentinos Juniors y sumar rodaje en Barcelona Atlètic (antes conocido como Barcelona B) su llegada al Zenit representó un salto que, en los papeles, podía impulsar su crecimiento. Pese a eso, el escenario que atraviesa hoy dista de aquel impulso inicial.

El lateral zurdo, que firmó un contrato por cinco temporadas luego de una oferta difícil de igualar, no logró asentarse en el equipo de San Petersburgo. Su participación en esta etapa europea quedó limitada y los registros de la temporada muestran una presencia intermitente que contrasta con las expectativas generadas al momento de su llegada.

Su salida del fútbol argentino también tuvo impacto en el mercado local. River lo tenía señalado para reforzar el sector izquierdo y Argentinos Juniors estaba dispuesto a negociar, pero la propuesta del Zenit terminó inclinando la balanza. Esa transferencia, una de las más importantes para el club de La Paternal, le permitió acceder a una etapa que todavía no logra traducirse en protagonismo.

Román Vega

Los números de Román Vega en su carrera

En Argentinos Juniors Román Vega disputó tres encuentros oficiales entre 2021 y 2022: dos por liga y uno por copas nacionales, todos sin goles. Esa primera etapa profesional sirvió de base antes de la experiencia en Europa.

Su siguiente destino fue Barcelona Atlètic, la filial del Barcelona, donde acumuló 17 partidos durante la temporada 2022-23, también sin conversiones. Esa participación consolidó su presencia en el fútbol europeo y fue la antesala de su transferencia al Zenit.

Roman Vega

En cuanto a su participación con la selección argentina, Román Vega jugó 2 partidos en el Mundial sub 23 del 2023, en donde disputó un encuentro en fase de grupos y en los octavos de final, instancia en donde quedó afuera de la competencia.

En total, Román Vega suma 22 encuentros oficiales en su carrera profesional, distribuidos entre competiciones locales y torneos nacionales, sin goles convertidos. A la espera de la confianza necesaria para demostrar las expectativas que están depositadas sobre él, espera pronto volver a sumar los minutos que lo lleven a ser considerado de manera regular en su club.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

