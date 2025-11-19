Investigan al agente deportivo de Gareth Bale por abusar y esclavizar sexualmente a una mujer

Se trata de Jonathan Barnett quien está siendo investigado en el Reino Unido por presuntamente retenerla contra su voluntad, violar y torturar a una mujer entre 2017 y 2021.

Barnett niega las acusaciones, pero reconoce que le pagó a la víctima para que no hable

Un escándalo mundial se desató tras la denuncia contra un exagente deportivo por presuntamente por abusar y esclavizar sexualmente a una mujer entre 2017 y 2021 . Se trata de Jonathan Barnett, quien niega los cargos.

La sorpresiva decisión de Manchester City con el Diablito Echeverri: en River se ilusionan con su regreso

La primera acusación contra el exintermediario de Gareth Bale se hizo en California , Estados Unidos, de haber “traficado” con una mujer en 2017 y de haberla “torturado y retenido contra su voluntad” , además de haber sido violada en 39 ocasiones.

Sin embargo, ahora está siendo investigado por la Justicia británica, ya que se hiciera la presentación también en Londres. Frente a dicha situación, los abogados de Barnett están tratando de que esta denuncia se desestime al alegar que no se produjo ningún contacto entre la víctima y el exagente en suelo británico.

De acuerdo a lo que señalan los defensores del hombre de 75 años, la relación fue “consentida y personal” entre junio de 2017 y septiembre de 2021, y sobre esta última fecha l a mujer amenazó con revelar detalles de la relación, por lo que el agente le pagó para que no lo hiciera.

“Cuando mi relación con la demandante terminó alrededor de septiembre de 2021, me amenazó con divulgarla públicamente a no ser que le pagara importantes sumas de dinero. Como consecuencia de esas amenazas, le pagué a la demandante durante varios años, abonándole finalmente una cantidad muy superior a un millón de libras ”, sostuvo Barnett en un comunicado.

Jonathan Barnett The Guardian

Qué dice la denuncian contra Jonathan Barnett

De acuerdo a la presentación judicial contra Jonathan Barnett, la mujer fue sometida como esclava sexual durante seis años y la violó más de 39 veces. En una demanda civil presentada ante un tribunal, la denunciante acusa al exagente de haberla trasladado desde Australia hasta Reino Unido en 2017 bajo falsas promesas de ayuda humanitaria.

Al mismo tiempo señaló que fue privada de libertad durante seis años y sometida a agresiones físicas, aislamiento y condiciones degradantes incluyendo la privación de agua, comida e higiene.

En julio de 2025 Jonatha Barnett fue formalmente acusado de delitos extremadamente graves, incluyendo tráfico de personas, tortura y violación, según fuentes judiciales.

Quién es Jonathan Barnett

Jonathan Barnett supo ser uno de los agentes más poderosos e influyentes del mundo. En 2019, Forbes lo nombró como el mejor agente del mundo tras negociar 1.179 millones de euros en traspasos y contratos de futbolistas.

El nacido en Londres gestionó entre otros el traspaso de Gareth Bale del Tottenham Hotspur al Real Madrid. Además, representó a jugadores de la talla de Ashley Cole, Jack Grealish y Jordan Pickford.