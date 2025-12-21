Después de haber coqueteado con Boca, Miguel Ángel Borja ya tiene su futuro asegurado

Luego de quedar libre de River, el delantero colombiano viajará en los próximos días para firmar su contrato por dos años con su nuevo club.

Miguel Ángel Borja viajará a México entre el 26 y 28 de diciembre para sellar su contrato con Cruz Azul

Miguel Ángel Borja despertó el enojo de los hinchas de River en las últimas luego que dejara expuesto su coqueteo para vestir la camiseta de Boca. Sin embargo, esa novela llegó a su fin ya que ya tiene su futuro asegurado y será lejos de Argentina.

El colombiano quedó libre del Millonario tras 159 parditos y 62 goles a lo largo de los últimos 3 años , no solo puso un pie en el acelerador para negociar su futuro, sino que ya tiene todo arreglado para continuar su carrera en México.

“Acuerdo alcanzado: Miguel Ángel Borja será nuevo jugador de Cruz Azul, firmará contrato por 2 años, hasta diciembre de 2027 , como agente libre tras su salida de River Plate”, informó el periodista de la televisión mexicana, Pipe Sierra.

Una vez conocida el acuerdo, también trascendió los detalles de cómo será el contrato económico del futbolista con Los Celestes: los medios del país del norte de América señalan que el jugador de la Selección de Colombia firmaría por un sueldo cercano a los 3 millones de dólares anuales.

En cuanto a cuándo se sumará el 9 al nuevo club, trascendió que se espera que viaje entre el 26 y 28 de diciembre para sellar su vínculo y ponerse rápidamente bajo las órdenes del entrenador argentino, Nicolás Larcamón, quien llegó al club a mediados de este 2025.

River presentó a Fausto Vera, su primer refuerzo y espera por el segundo

Fausto Vera firmó contrato y se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de River. El futbolista, proveniente del Atlético Mineiro de Brasil, concretó su vínculo con la institución y ya se encuentra a disposición de Marcelo Gallardo.

La operación entre los clubes se realizó bajo la modalidad de un préstamo con cargo de 500 mil dólares. El documento incluye además una opción de compra valuada en u$s4,5 millones. El exjugador de Argentinos Juniors priorizó la propuesta del conjunto millonario por sobre un ofrecimiento similar de Tigres de Monterrey, debido a su deseo de regresar a Buenos Aires.

Por su parte, en las últimas horas también trascendió la posible llegada de Aníbal Moreno, y del que el propio jugador dejó entrever que se concretará su arribo a Núñez. Más allá que en principio dijo desconocer cómo avanzan las negociaciones, fue contundente con su respuesta para trabajar bajo el mando del Muñeco.

“No le cierro la puerta a nadie. Como siempre dije, uno extraña a la familia, extraña la ciudad y, si se da, bienvenido sea”, afirmó y agregó: “Es una decisión correcta, estamos preparando el año, arrancando bien”.