Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo El mercado local vuelve a poner el foco en la proyección. La edad y el rendimiento explican el nuevo mapa económico.







La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.

Tres futbolistas encabezan el ranking con la cotización más alta del fútbol argentino al cierre de 2025.

La lista refleja el peso de la proyección, la edad y el rendimiento reciente en la Liga Profesional.

Boca y River aparecen relegados en un top 10 dominado por figuras jóvenes.

El mercado local confirma a la juventud como principal activo de cara a futuras ventas al exterior. Los valores de mercado volvieron a actualizarse luego del cierre del Torneo Clausura y dejaron una foto clara del presente económico del fútbol argentino. El ranking de los diez jugadores más caros de la Liga Profesional muestra quiénes concentran mayor proyección y atractivo en el mercado.

La medición toma en cuenta rendimiento, edad, regularidad y margen de crecimiento, factores que hoy pesan tanto como la experiencia. En ese sentido, el protagonismo recae en futbolistas jóvenes que ya se consolidaron en Primera y empiezan a llamar la atención internacional.

El listado también muestra un panorama con clubes que lograron potenciar activos propios y otros históricos que quedaron más atrás en términos de valuación individual. Es así que la tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases

Maher Carrizo Vélez Sarsfield Los futbolistas de la Liga Profesional de Fútbol más caros Según la última actualización, Maher Carrizo, Juan Nardoni y Kevin Lomónaco lideran el ranking con una tasación de 10 millones de dólares cada uno. El delantero de Vélez y de la última selección sub 20, con apenas 19 años, fue una de las irrupciones más fuertes del campeonato, mientras que Nardoni se afirmó como eje del mediocampo de Racing y Lomónaco, de Independiente, se consolidó como uno de los defensores más confiables del torneo.

Nardoni Un escalón más abajo aparecen Cristian Medina y Santiago Sosa, ambos con un valor estimado de 9 millones de dólares. El primero viene de salir campeón con Estudiantes y mantiene regularidad y protagonismo, mientras que Sosa, de Racing, se destaca por su versatilidad y lectura de juego.