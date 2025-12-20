20 de diciembre de 2025 Inicio
Los 10 jugadores del fútbol argentino más caros al cierre del 2025: Boca y River, en el fondo

El mercado local vuelve a poner el foco en la proyección. La edad y el rendimiento explican el nuevo mapa económico.

La tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases.



  • Tres futbolistas encabezan el ranking con la cotización más alta del fútbol argentino al cierre de 2025.
  • La lista refleja el peso de la proyección, la edad y el rendimiento reciente en la Liga Profesional.
  • Boca y River aparecen relegados en un top 10 dominado por figuras jóvenes.
  • El mercado local confirma a la juventud como principal activo de cara a futuras ventas al exterior.

Los valores de mercado volvieron a actualizarse luego del cierre del Torneo Clausura y dejaron una foto clara del presente económico del fútbol argentino. El ranking de los diez jugadores más caros de la Liga Profesional muestra quiénes concentran mayor proyección y atractivo en el mercado.

La medición toma en cuenta rendimiento, edad, regularidad y margen de crecimiento, factores que hoy pesan tanto como la experiencia. En ese sentido, el protagonismo recae en futbolistas jóvenes que ya se consolidaron en Primera y empiezan a llamar la atención internacional.

El listado también muestra un panorama con clubes que lograron potenciar activos propios y otros históricos que quedaron más atrás en términos de valuación individual. Es así que la tabla final reúne nombres que representan el presente competitivo y el futuro financiero para los clubes dueños de los pases

Maher Carrizo

Los futbolistas de la Liga Profesional de Fútbol más caros

Según la última actualización, Maher Carrizo, Juan Nardoni y Kevin Lomónaco lideran el ranking con una tasación de 10 millones de dólares cada uno. El delantero de Vélez y de la última selección sub 20, con apenas 19 años, fue una de las irrupciones más fuertes del campeonato, mientras que Nardoni se afirmó como eje del mediocampo de Racing y Lomónaco, de Independiente, se consolidó como uno de los defensores más confiables del torneo.

Nardoni

Un escalón más abajo aparecen Cristian Medina y Santiago Sosa, ambos con un valor estimado de 9 millones de dólares. El primero viene de salir campeón con Estudiantes y mantiene regularidad y protagonismo, mientras que Sosa, de Racing, se destaca por su versatilidad y lectura de juego.

medina cristian

Felipe Loyola, de Independiente, ocupa el siguiente lugar con una cotización de 8 millones, y Alan Lescano se afirma como una apuesta para Argentinos Juniors con un valor de 7,5 millones. El top 10 se completa con jugadores de River y Boca como Lautaro Rivero, Exequiel Zeballos y Kevin Castaño, todos tasados en 7 millones de dólares.

