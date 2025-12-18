Martín Palermo eligió al delantero del fútbol argentino que llevaría a Boca: "Me gusta"

El ídolo del Xeneize mencionó a un jugador que se desempeña en el torneo local, en plena búsqueda de refuerzos del club de La Ribera de cara a la próxima temporada.

El exfutbolista e ídolo de Boca Martín Palermo se refirió a la necesidad del Xeneize para reforzar el ataque en el marco del mercado de pases y señaló que el jugador de San Lorenzo Alexis Cuello es el perfil ideal para el puesto de centrodelantero.

En diálogo con ESPN F12, Palermo destacó el desempeño de Cuello y comparó las particularidades de los centrodelanteros actuales con respecto a cuando era futbolista: "El chico de San Lorenzo me gusta. Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo. Hoy, los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo".

El exjugador, quien ahora se desempeña como entrenador, analizó posibles alternativas del fútbol argentino y dejó una recomendación concreta para la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, ya que la posición de delantero es uno de los señalados frente al bajo nivel de Milton Giménez , las recurrentes lesiones de Edinson Cavani y la soledad de Miguel Merentiel como único centroatacante.

Por lo pronto, Cuello se afianzó como titular en el Ciclón desde su llegada a comienzos de 2024 y pese a que se encuentra ligado al mercado de pases por la delicada situación económica que atraviesa San Lorenzo, la institución advirtió que pediría al menos u$s6 millones por su pase.

Atento Boca: Marino Hinestroza se perfila para transformarse en la primera incorporación de Boca Juniors en el próximo mercado de pases. ¿Lo más insólito? lo confirmó un ex-Boca, Jordan Campuzano.

El delantero colombiano de 23 años dio indicios claros de su salida de Atlético Nacional luego de coronarse campeón de la Copa Colombia, tras imponerse por 1-0 a Independiente de Medellín, y publicar un mensaje de despedida que aceleró las versiones sobre su desembarco en La Bombonera.

“Esta historia tenía que cerrarse con un título. Verde querido, te llevo para siempre en el corazón”, escribió el futbolista en sus redes sociales después de disputar la final como titular, en un posteo que fue leído como el cierre de su etapa en el club de Medellín.

Si bien una simple historia parecería no tener demasiada trascendencia para confirmar una noticia de semejante calibre, fue un ex-Boca quien se encargó de dar la confirmación. En medio de los festejos, se coló una frase que le da sentido a toda la operación.

"Ahi les mando, ahí les mando para la Argentina. Ahí les mando a los de Boca para la Argentina. Cuídenlo, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser, déjenlo ser", dijo en una transmisión en vivo de Instagram.

En las últimas horas, las gestiones avanzaron rápidamente. Juan Román Riquelme se comunicó directamente con el jugador y Boca envió un representante a Colombia para destrabar los últimos detalles. Aunque todavía resta ajustar un punto puntual, el acuerdo entre las partes está prácticamente sellado y todo indica que la operación se concretará pensando en la temporada 2026, cuando el Xeneize volverá a competir en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

Si bien los números oficiales no fueron confirmados, Atlético Nacional había fijado inicialmente el valor del pase en u$s8 millones. Desde el club de la Ribera presentaron una propuesta cercana a los seis millones, contemplando incentivos y objetivos, cifras que se aproximan a las que finalmente cerrarán la transferencia.

El desenlace contrasta con lo ocurrido a mediados de año, cuando la negociación se cayó debido a que desde Colombia exigían más de u$s10 millones. La merma en el nivel del jugador durante el segundo semestre llevó a una reducción en las pretensiones económicas y facilitó la salida de uno de los nombres más destacados del plantel.