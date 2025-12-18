Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania El jugador se lució en el fútbol argentino y despertó el interés del club de la Ribera. Sin embargo, la operación no se concretó y hoy vive un momento incierto en Europa. Por + Seguir en







Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año. Boca

Agustín Rogel vive un momento futbolístico complicado en Alemania.

El defensor uruguayo está relegado en el Hertha Berlín de la Bundesliga 2.

En lo que va de la temporada, solo disputó un partido.

Juan Román Riquelme lo quiso para Boca, pero no se concretó. Jugar en Europa es el sueño de la mayoría de los futbolistas sudamericanos, pero no todos llegan a cumplirlo y son menos aún los que alcanzan regularidad al más alto nivel. Este es el caso de un jugador al que Juan Román Riquelme quería para Boca y actualmente no suma minutos en la B de Alemania.

Se trata del zaguero uruguayo Agustín Rogel, quien brilló en Estudiantes de La Plata entre 2021 y 2022, y ahora milita en el Hertha Berlín de la Bundesliga 2. Su nombre sonó en el radar de Boca a principios de julio de este año, cuando estaba terminando el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

En ese momento, el club de la Ribera acababa de cerrar la incorporación de Marco Pellegrino y buscaba un central para completar la defensa. Distintos medios reportaron un interés real de Riquelme por Rogel, pero finalmente no se concretó y el uruguayo, que estaba a préstamo en Inter de Porto Alegre, volvió a Alemania.

Agustín Rogel en Hertha Berlín Redes sociales El presente de Rogel, el futbolista que Riquelme quiso para Boca Agustín Rogel llegó al Hertha Berlín en agosto de 2022, después de dos muy buenas temporadas en Estudiantes de La Plata. Pero la adaptación a la Segunda División alemana no fue fácil y, en busca de más rodaje, el club lo cedió al Inter de Porto Alegre a mediados de 2024.

El defensor ganó algo de continuidad en Brasil, pero no terminó de consolidarse. Su préstamo se terminó meses después y, sin ofertas concretas de Boca ni de otros clubes, volvió a Alemania para tratar de competir por un lugar en el plantel. Por el momento, sigue relegado en la consideración del cuerpo técnico.

Desde su regreso al Hertha Berlín, Rogel disputó apenas un partido, fue suplente en ocho oportunidades sin ingresar y no juega los 90 minutos completos desde mayo. Tiene contrato vigente con el club hasta fines de 2026, pero su futuro futbolístico es incierto.