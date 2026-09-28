Video: así fue como Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado

Se trata de un registro que muestra cómo el músico trató de retirarse del establecimiento, al que ingresó por una crisis hipertensiva. Fue mientras se llevaba adelante una audiencia del proceso por homicidio.

La audiencia por el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz de este lunes se suspendió luego que el cantante intentara escaparse encapuchado desde el Hospital Tornú, donde permanece internado por una crisis hipertensiva. En el inicio de la jornada, sus abogados habían solicitado la suspensión en caso de que el vocalista no pudiera seguirla en vivo.

En un video se observa el momento en el que Álvarez intentó retirarse del establecimiento médico mientras discutía con una policía, que interrumpió su paso en la puerta del hospital ubicado en el barrio porteño de Parque Chas. "Su abogada salió y pidió que se quede" , expresó el periodista Leo García en El Diario , por C5N.

En tal sentido, el especialista en asuntos policiales contó que los abogados dialogaron con el músico, hasta que trató de fugarse: "En la audiencia, con Pity Álvarez detenido, sus abogados dijeron al Tribunal que debía estar presente en el juicio y como está internado, dieron la orden de que esté presente pero desde el Hospital Tornú. Hacia allí fueron sus abogados y estuvieron en una sala con el cantante. Tenían que conectarlo pero en el medio de eso, Pity Álvarez se quiso ir del hospital".

En tanto, en diálogo con la prensa, el abogado defensor Javier Baños indicó que para esta jornada estaba dispuesto, por parte del juzgado, un informe para lograr determinar si Álvarez "era peligroso para sí o para terceros" . "Hasta que no tengamos este informe no vamos a saber cómo puede seguir este proceso", agregó.

En esta línea, el letrado explicó que un psiquiatra y un psicólogo determinaron que el también exvocalista de Intoxicados está " desorientado en tiempo y espacio sin conciencia de su enfermedad, deterioro de sus funciones psíquicas" y agregaron que " el juicio crítico de la realidad se encuentra suspendido".

Juicio contra Pity Álvarez: quiénes debían declarar este lunes

Desde las 10:30 de este lunes se iba a continuar el juicio contra Pity Álverez con las declaraciones de una perito, un cura y otra persona que había sido convocada para la audiencia de la semana pasada y otros cuatro testigos, que tienen identidad reservada.

La audiencia de este lunes iba a ser la primera después de que el tribunal rechazara un nuevo pedido de la defensa para suspender el juicio. Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían planteado la interrupción del debate por la internación de Álvarez en el Hospital Tornú luego de una crisis hipertensiva.

La defensa informó el miércoles que el músico permanecía en terapia intermedia y sostuvo que continuar con el proceso podía afectar sus derechos y garantías. También hizo referencia a una serie de estudios ordenados por la Justicia civil como parte de un expediente iniciado por un pedido de curatela.

El planteo fue rechazado por el tribunal al considerar que no había una situación novedosa que justificara suspender el debate. El juez Gustavo Goerner recordó además que Álvarez no está obligado a asistir a las audiencias durante esta etapa del juicio, ya que está representado por sus abogados. Su presencia sí será necesaria durante los alegatos y el momento en que difundan el veredicto.

En esa misma audiencia, el fiscal Sandro Abraldes se había opuesto al pedido de la defensa y planteó que no correspondía interrumpir el proceso por una presentación realizada ante la Justicia civil. También cuestionó los reiterados pedidos de suspensión formulados durante el debate.