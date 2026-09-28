Oktoberfest: buscan voluntarios para trabajar durante la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano

Una casa de campo ubicada en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano lanzó una convocatoria para sumar voluntarios de mantenimiento en el marco del Oktoberfest, que se desarrollará del 2 al 12 de octubre. La iniciativa ofrece alojamiento gratis, 20 horas de trabajo semanal y tres días francos.
Las tareas previstas incluyen trabajos generales en el hogar y en el parque. Los seleccionados colaborarán en labores de jardinería, cuidado de espacios verdes, mantenimiento de la huerta, pintura, decoración y trabajos básicos de construcción o reparación en el predio rural.
Además de los trabajos físicos, los organizadores valoran conocimientos en comunicación digital, e-commerce, redes sociales y creación de contenido. El anfitrión busca una persona responsable para la asistencia general, con la posibilidad de sumar aportes específicos al desarrollo de un proyecto paralelo de arte y aventura.
Como contraprestación, el programa brinda hospedaje en habitación compartida, desayuno diario, cocina equipada, servicio de lavandería sin costo e internet básica. La propuesta también otorga tres días libres semanales, pase a eventos seleccionados, acceso a tours, excursiones gratuitas, clases de idiomas, actividades de bienestar y un certificado al finalizar la experiencia.
Oktoberfest: cómo postularse como voluntario
Para participar, la convocatoria establece como requisito tener más de 21 años y poseer un nivel de inglés principiante o español intermedio. El perfil requiere a una persona responsable con predisposición para colaborar, y aclara que solo se aceptan postulaciones individuales, por lo que quedan excluidas las parejas o dúos.
El compromiso contempla una estadía mínima de una semana y un máximo de dos semanas dentro del período festivo. El programa abarca el desarrollo de la Fiesta Nacional de la Cerveza, con fechas principales fijadas para los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre.
El proceso de inscripción se realiza de forma exclusiva a través de la plataforma Worldpackers. Los aspirantes deben registrar un perfil como viajero, completar la información solicitada y enviar la postulación al anfitrión, quien evaluará el perfil y podrá preaprobar al candidato antes de concretar los detalles del viaje.