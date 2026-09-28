Oktoberfest: buscan voluntarios para trabajar durante la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano El beneficio incluye alojamiento gratuito, tres francos por semana y desayuno diario a cambio de labores de mantenimiento. La estadía abarca entre una y dos semanas en octubre y contempla acceso a eventos, excursiones y actividades. Por Agregar C5N en









La Fiesta Nacional de la Cerveza se celebrará los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre.

Una casa de campo ubicada en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano lanzó una convocatoria para sumar voluntarios de mantenimiento en el marco del Oktoberfest, que se desarrollará del 2 al 12 de octubre. La iniciativa ofrece alojamiento gratis, 20 horas de trabajo semanal y tres días francos.

Las tareas previstas incluyen trabajos generales en el hogar y en el parque. Los seleccionados colaborarán en labores de jardinería, cuidado de espacios verdes, mantenimiento de la huerta, pintura, decoración y trabajos básicos de construcción o reparación en el predio rural.

Además de los trabajos físicos, los organizadores valoran conocimientos en comunicación digital, e-commerce, redes sociales y creación de contenido. El anfitrión busca una persona responsable para la asistencia general, con la posibilidad de sumar aportes específicos al desarrollo de un proyecto paralelo de arte y aventura.

Como contraprestación, el programa brinda hospedaje en habitación compartida, desayuno diario, cocina equipada, servicio de lavandería sin costo e internet básica. La propuesta también otorga tres días libres semanales, pase a eventos seleccionados, acceso a tours, excursiones gratuitas, clases de idiomas, actividades de bienestar y un certificado al finalizar la experiencia.

Oktoberfest: cómo postularse como voluntario Para participar, la convocatoria establece como requisito tener más de 21 años y poseer un nivel de inglés principiante o español intermedio. El perfil requiere a una persona responsable con predisposición para colaborar, y aclara que solo se aceptan postulaciones individuales, por lo que quedan excluidas las parejas o dúos.