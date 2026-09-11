Seguirá cazando utopías: Gustavo Alfaro renovó su vínculo con la Selección de Paraguay El entrenador argentino, que llevó a la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, extendió su vínculo con la Asociación Paraguaya de Fútbol luego de varios días de incertidumbre, para encarar un nuevo ciclo a largo plazo. Por Agregar C5N en









Alfaro y Rober Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El director técnico argentino Gustavo Alfaro continuará al frente de la Selección de Paraguay hasta la Copa del Mundo de 2030. Tras días de incertidumbre y rumores que lo vinculaban como posible candidato para asumir en el seleccionado de Chile, la confirmación oficial fue anunciada por Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF): "2030, allá vamos", expresó el mandamás guaraní.

2030 allá vamos pic.twitter.com/FlZUveJWiw — Robert Harrison P. (@RHarrisonP) September 11, 2026 La renovación le da continuidad a un proyecto iniciado a mediados de 2024 que logró devolverle la competitividad al combinado guaraní. Alfaro asumió el cargo en un momento delicado, con la Albirroja en los últimos puestos de las Eliminatorias Sudamericanas, y consiguió clasificar al país a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. En ese lapso, el entrenador logró recuperar la identidad del equipo y reencontrar la ilusión del público paraguayo.

El acuerdo para seguir se alcanza luego de un inolvidable desempeño de Paraguay en el Mundial 2026. Durante el certamen, tras haber debutado con una caída 4-1 frente a Estados Unidos, la selección dio el gran golpe al eliminar por penales a Alemania en los 16avos de final con el arquero Gill como figura. Pese a quedar eliminados en los octavos de final al perder 1-0 ante Francia, el trabajo del "Profesor" fue altamente valorado, aunque el propio DT había admitido en conferencia de prensa que requería tiempo para madurar la decisión sobre su futuro.

Gustavo Alfaro se consagró tras eliminar por penales a Alemania, en los 16vos de final del Mundial 2026. Charles Krupa - AP Con la firma del contrato consumada, Alfaro arribará a Paraguay este lunes para ponerse al frente de los entrenamientos y planificar la nueva etapa. El nuevo contrato abarca como metas principales la Copa América 2028 y el Mundial 2030. En caso de cumplir el mandato y clasificar nuevamente, el oriundo de Rafaela alcanzará la marca de dirigir su tercer Mundial consecutivo, tras haber estado al frente de la selección de Ecuador y de Paraguay en la edición de 2026.

Los primeros compromisos de este segundo ciclo tendrán lugar a fines de septiembre e inicios de octubre en la fecha FIFA disputada en Estados Unidos. Paraguay jugará dos amistosos de preparación: enfrentará a Bolivia el 27 de septiembre en Washington y posteriormente a Colombia en Nueva Jersey entre el 2 y el 3 de octubre. Estos partidos marcarán el retorno formal del "Cazador de Utopías" al banco albirrojo para seguir afianzando las bases del equipo.