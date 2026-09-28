IR A
IR A

Daniel Osvaldo sigue internado y esto se sabe sobre su salud: "La infección..."

El exdelantero está bajo cuidado de su salud en terapia intensiva mientras esperan los resultados de los estudios.

El último parte que trascendió indica que Osvaldo continúa en terapia intensiva

El último parte que trascendió indica que Osvaldo continúa en terapia intensiva, lúcido y bajo observación.

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, luego de haber ingresado de urgencia el jueves por un severo dolor torácico y un proceso infeccioso en el área pulmonar. Los médicos detectaron un derrame pleural derecho con acumulación de líquido y pus, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para limpiar la zona afectada.

Daniel Osvaldo permanece internado.
Te puede interesar:

La salud de Daniel Osvaldo: su familia habló por primera vez y reveló detalles de su estado

El equipo de salud tomó muestras de tejido pleural para realizar una biopsia que permita identificar el origen del problema y definir el tratamiento correspondiente. Ángel de Brito agregó que Osvaldo, de 40 años, está despierto, consciente y acompañado por sus hermanos Valeria y Johny.

En diálogo con Clarín, los familiares de Osvaldo se refirieron al estado de salud del exjugador y señalaron que "está bien y lúcido", mientras que remarcaron que los médicos "agarraron a tiempo" la infección.

Antes de la internación, el jugador atravesó varios días con dolores persistentes y estudios iniciales que no mostraban un cuadro grave. La aparición de fiebre motivó una nueva consulta, en la que los médicos detectaron líquido en la zona pulmonar. La familia pidió desmentir versiones sobre el caso como las que circularon sobre intervenciones que no le realizaron.

El último parte médico de Daniel Osvaldo

El último parte que trascendió indica que Osvaldo continúa en terapia intensiva, lúcido y bajo observación, mientras los médicos esperan los resultados de los cultivos y de la biopsia. Los estudios detectaron líquido en la zona pulmonar, por lo que debió ser intervenido y recibió tubos de drenaje.

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el derrame pleural es una acumulación de líquido entre el pulmón y la pleura, la membrana que lo cubre, y que aparece cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve. "Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo", detalló. Ante la consulta por la gravedad del cuadro, respondió que "no significa nada grave", y aclaró que el drenaje evita secuelas, ya que sin tratamiento "va a dejar una cicatriz que va a hacer que el pulmón tenga una cicatriz de por vida".

Según el especialista, el drenaje puede extenderse entre tres días y una semana, según la evolución del paciente. "Le ponemos antibióticos por vía endovenosa y los pacientes jóvenes sanos como él se recuperan en el plazo de siete o diez días", afirmó. Sobre el tabaquismo, aclaró que no debe presentarse como causa única del derrame, aunque sí dificulta la respuesta del organismo. "El fumar disminuye las defensas y la capacidad que tiene el pulmón de deshacerse de una infección en un 50 por ciento", explicó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lamine Yamal y Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

Lamine Yamal reveló qué le dijo a Messi al oído tras el abrazo en la final del Mundial

La Garra, campeona de los Juegos Suramericanos y clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Histórico segundo puesto para Argentina en los Juegos Suramericanos: cómo quedó el medallero final

El Fideo fue la gran figura de una tarde inolvidable para Rosario Central.

Di María habló del polémico penal y apuntó contra Estudiantes tras el escándalo: "Siempre pasa lo mismo"

Di María consiguió su segundo trofeo desde su regreso a Rosario Central, junto a la Tabla Anual de 2025.
play

Rosario Central campeón: con un Di María gigante y un final escandaloso, ganó la Supercopa Internacional ante Estudiantes

Sarmiento - River se jugará el lunes 14 de octubre. 

Se reprogramaron las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura por los amistosos de la Selección

Tapia charla con Scaloni sobre su futuro.

La continuidad de Scaloni en la Selección: se reunió con Tapia en Ezeiza

últimas noticias

El aeropuerto internacional de Ezeiza, la principal terminal aérea que contempla el acuerdo.

Qué dice el acuerdo que prorrogó el manejo de los aeropuertos al "patrón de los cielos"

Hace 10 minutos
La exparticipante de Gran Hermano salió a aclarar lo sucedido.

No hubo infidelidad: Danelik reveló la verdad de la separación con Brian Sarmiento

Hace 15 minutos
La planta está ubicada en Lima al 3100 y algunos trabajadores llevan casi tres décadas en la empresa.

Cierre de empresas: sin cobrar hace cuatro meses, 40 trabajadores de una fábrica en Caseros se quedaron en la calle

Hace 22 minutos
Para afrontar estas condiciones, los organizadores recomiendan llevar un piloto o rompevientos impermeable.

Peregrinación a Luján 2026: cómo va a estar el clima

Hace 27 minutos
La salud de la conductora, de 99 años, tuvo una mejoría y se enviará un nuevo parte médico el próximo miércoles.

Dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: "Continúa evolucionando favorablemente"

Hace 30 minutos