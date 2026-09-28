Daniel Osvaldo sigue internado y esto se sabe sobre su salud: "La infección..."

El exfutbolista y músico Daniel Osvaldo permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, luego de haber ingresado de urgencia el jueves por un severo dolor torácico y un proceso infeccioso en el área pulmonar. Los médicos detectaron un derrame pleural derecho con acumulación de líquido y pus, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para limpiar la zona afectada.

El equipo de salud tomó muestras de tejido pleural para realizar una biopsia que permita identificar el origen del problema y definir el tratamiento correspondiente. Ángel de Brito agregó que Osvaldo, de 40 años, está despierto, consciente y acompañado por sus hermanos Valeria y Johny.

En diálogo con Clarín, los familiares de Osvaldo se refirieron al estado de salud del exjugador y señalaron que " está bien y lúcido ", mientras que remarcaron que los médicos " agarraron a tiempo" la infección .

Antes de la internación, el jugador atravesó varios días con dolores persistentes y estudios iniciales que no mostraban un cuadro grave . La aparición de fiebre motivó una nueva consulta, en la que los médicos detectaron líquido en la zona pulmonar. La familia pidió desmentir versiones sobre el caso como las que circularon sobre intervenciones que no le realizaron.

El último parte que trascendió indica que Osvaldo continúa en terapia intensiva, lúcido y bajo observación, mientras los médicos esperan los resultados de los cultivos y de la biopsia. Los estudios detectaron líquido en la zona pulmonar, por lo que debió ser intervenido y recibió tubos de drenaje.

El neumonólogo José Manuel Viudes explicó que el derrame pleural es una acumulación de líquido entre el pulmón y la pleura, la membrana que lo cubre, y que aparece cuando un proceso infeccioso pulmonar no se resuelve. "Se junta un líquido. Y cuando ese líquido se llena de pus se llama empiema y hay que drenarlo", detalló. Ante la consulta por la gravedad del cuadro, respondió que "no significa nada grave", y aclaró que el drenaje evita secuelas, ya que sin tratamiento "va a dejar una cicatriz que va a hacer que el pulmón tenga una cicatriz de por vida".

Según el especialista, el drenaje puede extenderse entre tres días y una semana, según la evolución del paciente. "Le ponemos antibióticos por vía endovenosa y los pacientes jóvenes sanos como él se recuperan en el plazo de siete o diez días", afirmó. Sobre el tabaquismo, aclaró que no debe presentarse como causa única del derrame, aunque sí dificulta la respuesta del organismo. "El fumar disminuye las defensas y la capacidad que tiene el pulmón de deshacerse de una infección en un 50 por ciento", explicó.