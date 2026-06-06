Un club del Ascenso le rendirá homenaje al Indio Solari con una camiseta especial en un clásico En la indumentaria estará inscripto el nombre del artista que falleció a sus 77 años y el domingo será velado en el Parque Domínico de Avellaneda. La AFA confirmó que en todos los partidos de la fecha habrá un minuto de silencio. Por Agregar C5N en









Indio Solari será velado en Parque Domínico, Avellaneda.

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari caló hondo en la cultura del rock nacional y también el fútbol, donde un club del Ascenso prepara un sentido homenaje para el artista, que falleció el viernes en su casa de Parque Leloir, y el domingo comenzará a ser velado por ciento de miles de personas en el polideportivo Gatica del Parque Domínico de Avellaneda.

Se trata de Almirante Brown que, de cara al clásico del domingo ante Morón, intervendrá su camiseta aurinegra para ponerle el nombre "Indio Solari" en su pecho. La institución de Isidro Casanova ya había realizado una publicación en su cuenta de X, a pocos minutos de conocerse el fatal desenlace del ex líder de Los Redonditos de Ricota.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Club_AlteBrown/status/2062914915229216946&partner=&hide_thread=false De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio pic.twitter.com/zqFqXU9H5L — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) June 5, 2026

"De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio", publicó en su cuenta de X, junto a una imagen de la hinchada con banderas alusivas al cantante.

En este marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en todos los partidos del ascenso de este fin de semana habrá un minuto de silencio para recordar al cantante popular. Además, se espera un brazalete o un gesto similar en el partido amistoso que la Selección argentina disputará este sábado ante Honduras en Estados Unidos.

Así será la camiseta especial de Almirante Brown en homenaje al Indio Solari descarga (6)