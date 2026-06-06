6 de junio de 2026 Inicio
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Un club del Ascenso le rendirá homenaje al Indio Solari con una camiseta especial en un clásico

En la indumentaria estará inscripto el nombre del artista que falleció a sus 77 años y el domingo será velado en el Parque Domínico de Avellaneda. La AFA confirmó que en todos los partidos de la fecha habrá un minuto de silencio.

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Indio Solari será velado en Parque Domínico

Indio Solari será velado en Parque Domínico, Avellaneda. 

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Se trata de Almirante Brown que, de cara al clásico del domingo ante Morón, intervendrá su camiseta aurinegra para ponerle el nombre "Indio Solari" en su pecho. La institución de Isidro Casanova ya había realizado una publicación en su cuenta de X, a pocos minutos de conocerse el fatal desenlace del ex líder de Los Redonditos de Ricota.

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"De la nada a la gloria me voy. Gracias por todo, Indio", publicó en su cuenta de X, junto a una imagen de la hinchada con banderas alusivas al cantante.

En este marco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en todos los partidos del ascenso de este fin de semana habrá un minuto de silencio para recordar al cantante popular. Además, se espera un brazalete o un gesto similar en el partido amistoso que la Selección argentina disputará este sábado ante Honduras en Estados Unidos.

Así será la camiseta especial de Almirante Brown en homenaje al Indio Solari

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