Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: debió ser hospitalizado de urgencia El periodista fue internado por un cuadro respiratorio, a días de retomar su actividad laboral. Ángel de Brito dio todos los detalles y contó cómo evoluciona su estado de salud. Agregar C5N en









Internaron a Chiche Gelblung por un problema respiratorio.

A días de retomar su actividad laboral, Samuel chiche Gelblung volvió a ser internado de urgencia tras sufrir una complicación respiratoria. Ángel de Brito dio todos los detalles y contó cómo evoluciona su estado de salud. “Chiche ayer fue internado en el Mater Dei y ahí lo estabilizaron”, explicó el periodista.

En su ciclo de streaming, Bondi, Ángel de Brito llevó tranquilidad al dar detalles del estado de salud del periodista: "Ya está estable, está bien, tuvo un problema respiratorio”, comentó y agregó: “Hoy le dan el alta y puede volver a trabajar, que es lo que más le gusta. Chiche tiene ya 82 años y viene con muchos achaques, pero golpeado y todo quiere trabajar".

A su vez, el periodista de espectáculos expresó que el conductor se encuentra muy preocupado por su actualidad laboral ya que uno de sus ciclos fue levantado. “Está muy angustiado porque le levantaron el programa que tenía en Net TV”, confesó.

Según había contado la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), Chiche volvió a ser internado en el Sanatorio Mater Dei tras levantar fiebre, lo que encendió las alarmas en su entorno. Pese a su resistencia inicial, la familia lo convenció de hacerse atender y le detectaron un problema respiratorio. Aunque permanece en sala común y bajo control, esperando que baje la fiebre, debe someterse a diálisis tres veces por semana.

Además, la periodista detalló que el conductor “arrastra varios frentes de batalla” debido a que estuvo un mes en terapia por una trombosis en el tobillo, le colocaron dos stents y lo anticoagularon. Además, sufre una llaga en la planta del pie que derivó en infección y gangrena, con la posibilidad de una amputación que él mismo relativizó con crudeza: “Antes de morirme, prefiero eso”.