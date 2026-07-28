Impresionante incendio forestal en las sierras de La Rioja: al menos 900 hectáreas afectadas

Hay tres focos activos que avanzan sin control en la zona de Chilecito. Cerca de 100 personas, entre bomberos y lugareños, trabajan desde hace más de 24 horas para contener el fuego. Sin embargo, el viento zonda complica las tareas y avivan las llamas.

Un impresionante incendio forestal afectó a más de 900 hectáreas en las sierras de La Rioja . Cerca de 100 personas, entre bomberos y lugareños, trabajan desde hace más de 24 horas para contener el fuego. En redes sociales se compartieron varias imágenes y videos de cómo las llamas avanzan sobre el terreno.

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La zona más afectada es en la sierras de Guanchín, dentro del departamento de Chilecito. El fuego habría comenzado cerca del paraje de La Yareta, y se desplazó rápidamente a 2.800 metros sobre del nivel del mar. En redes sociales, se podían ver el recorrido del fuego ardiendo sobre la montaña.

Según informó Vicente Porto , jefe de Bomberos de Chilecito, en diálogo con TN el incendio es de " gran magnitud, estamos trabajando con un viento de 80/90 kilómetros por hora, el viento aviva la llama, va cambiando en todo momento el viento ".

" Arriba de 100 personas entre bomberos y lugareños, la gente que nos ayuda son todos los puesteros, las gente que tienen haciendas y animales en el cerro ", añadió.

Tremendo incendio en los Cerros de Guanchin, Chilecito La Rioja , paraje las Chúcaras. Se denunció esta mañana a las 8:00hs aprox, fue intencional . La actividad Escolar en Sañogasta se suspendió hasta nuevo aviso pic.twitter.com/1rzbhFm8px

En paralelo, para el medio Nueva Rioja, el jefe de Bomberos remarcó que las condiciones climáticas complican las tareas para apagar el fuego: "El panorama no es favorable para nosotros los bomberos. Tenemos ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y el comportamiento del fuego cambia permanentemente ".

Como consecuencia del incendio, una densa columna de humo ya afecta a la ciudad de Chilecito, los servicios de emergencia trabajan en el lugar para impedir que avance a los puestos de Villa Elisa y La Ensenada. "Es cuerpo a cuerpo. Subimos caminando con herramientas manuales. No podemos cargar grandes cantidades de agua porque veinte litros significan veinte kilos en la espalda", añadió para el mismo medio.

Incendios en La Rioja: cuál es la principal hipótesis del origen del fuego

Una de las principales hipótesis de cómo o por qué se originó el fuego apunta a un error humano: "La mano del hombre, es una zona turística por excelencia donde empezó el incendio".

En la zona cordillerana de La Rioja rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.