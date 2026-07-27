27 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El fuerte mensaje de la FIFA por las críticas al Mundial 2026: "Están consumidos por el odio"

El presidente de la entidad, Gianni Infantino, respaldó la organización del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Además, defendió el arbitraje en medio de los cuestionamientos.

Por
Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, respaldó la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y defendió el nivel del arbitraje en el torneo en medio de las críticas. "Lamento que el odio y las críticas os hayan consumido hasta el punto de perdéroslo todo", expresó.

La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.
Te puede interesar:

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

En un mensaje publicado en el sitio oficial de la FIFA, Infantino se refirió a los simpatizantes que observaron la cita mundialista: "A todos los que echáis de menos nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, la decepción y la alegría. A todos los que echáis de menos ver a niños, bebés, padres y abuelos reunidos en torno a este hermoso deporte, os pido perdón porque los partidos ya han terminado y porque os habéis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión".

"Lamento que el odio y las críticas os hayan consumido hasta el punto de perdéroslo todo. A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras vosotros os quedáis atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo", agregó en esta línea.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En tal sentido, analizó la situación a nivel global: "Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto. Se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol".

En tanto, la máxima autoridad de la FIFA defendió al arbitraje en medio de los cuestionamientos por el nivel durante la última Copa del Mundo. "Las rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", señaló.

La FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial 2026

La FIFA confirmó al ganador del Gol Hyundai del Mundial 2026, la distinción que premia a la conquista más destacada de esta edición de la Copa del Mundo: se la llevó Sidny Lopes Cabral, futbolista de la selección de Cabo Verde, por el golazo que le marcó a la Argentina en los 16avos de final en el partido que terminó con derrota por 3 a 2 para los africanos.

El premio se definió mediante votación abierta de los hinchas en la plataforma oficial del organismo, y el tanto del caboverdiano terminó imponiéndose con comodidad frente a otras conquistas muy comentadas del torneo, entre ellas las de Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres justamente frente a los argentinos.

Detrás de Lopes Cabral, el podio del Gol Hyundai del Torneo quedó completado por otras dos selecciones que dieron que hablar en este Mundial: el uzbeko Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y el haitiano Wilson Isidor, cuyos tantos también recibieron un fuerte respaldo del público durante la votación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El titular de FIFA envió un mensaje para los jugadores, técnicos y la hinchada de Argentina.

Infantino felicitó a Chiqui Tapia tras el subcampeonato de la Argentina: "Tienen un futuro prometedor"

Messi y Licha Martínez fueron los argentinos que quedaron dentro del 11 ideal de FIFA.

Con dos argentinos, la FIFA reveló cuál fue el 11 ideal del Mundial 2026

Lio Messi fue elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 por la IFFHS.

Una prestigiosa entidad eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026 y se diferenció de la FIFA

El presidente de la FIFA, GIanni Infantino.

La FIFA elogió a la Selección argentina por el Mundial 2026: "Un espíritu de lucha inspirador"

La FIFA investigará los incidentes del final.

La FIFA abrió una investigación contra la Selección debido a los incidentes con España

Ranking FIFA: en qué lugar quedó Selección argentina tras la derrota contra España

Ranking FIFA: en qué lugar quedó la Selección argentina tras la derrota contra España

Rating Cero

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron de Juan Darthés y de la denuncia de Thelma Fardin. 

Brenda Asnicar y Laura Esquivel rompieron el silencio y hablaron de Juan Darthés: "Nunca supimos nada"

Internaron a Chiche Gelblung por un problema respiratorio. 

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: debió ser hospitalizado de urgencia

Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara llevaron su disputa legal a redes sociales: "El rey no discute con peones"

Lali Espósito y Rosalía.
play

La contundente frase de Lali Espósito sobre la campaña antiargentina: "Me pueden chupar un huevo"

El reality entra en fase definitiva, mientras sigue la puja por la audiencia.

La polémica decisión que tomó Telefe por el bajo rating de Gran Hermano

Efecto Rosalía: quieren cancelar a una argentina.

La inesperada venganza de España a Argentina por la cancelación a Rosalía: "Boicot"

últimas noticias

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron de Juan Darthés y de la denuncia de Thelma Fardin. 

Brenda Asnicar y Laura Esquivel rompieron el silencio y hablaron de Juan Darthés: "Nunca supimos nada"

Hace 10 minutos
play

Represa Futaleufú: otra licitación que podría ser hecha a medida de los amigos del poder

Hace 24 minutos
La Policía de Neuquén detuvo a una joven de 20 años que se había dado a la fuga hacia tres meses.

Fue a visitar a su novio a la comisaría y terminó presa: tenía orden de captura por prender fuego cinco casas

Hace 55 minutos
Dan Negrea, embajador estadounidense ante la ONU.

Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos abandonó la sesión por críticas de Francia

Hace 1 hora
Prohíben a un músico tocar con su banda de rock hasta que pague la cuota alimentaria de su hija

Prohíben a un músico tocar con su banda de rock hasta que pague la cuota alimentaria de su hija

Hace 1 hora