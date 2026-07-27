El fuerte mensaje de la FIFA por las críticas al Mundial 2026: "Están consumidos por el odio"

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, respaldó la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y defendió el nivel del arbitraje en el torneo en medio de las críticas. "Lamento que el odio y las críticas os hayan consumido hasta el punto de perdéroslo todo", expresó.
En un mensaje publicado en el sitio oficial de la FIFA, Infantino se refirió a los simpatizantes que observaron la cita mundialista: "A todos los que echáis de menos nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, la decepción y la alegría. A todos los que echáis de menos ver a niños, bebés, padres y abuelos reunidos en torno a este hermoso deporte, os pido perdón porque los partidos ya han terminado y porque os habéis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión".
"Lamento que el odio y las críticas os hayan consumido hasta el punto de perdéroslo todo. A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras vosotros os quedáis atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo", agregó en esta línea.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
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En tal sentido, analizó la situación a nivel global: "Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto. Se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol".
En tanto, la máxima autoridad de la FIFA defendió al arbitraje en medio de los cuestionamientos por el nivel durante la última Copa del Mundo. "Las rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", señaló.
La FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial 2026
La FIFA confirmó al ganador del Gol Hyundai del Mundial 2026, la distinción que premia a la conquista más destacada de esta edición de la Copa del Mundo: se la llevó Sidny Lopes Cabral, futbolista de la selección de Cabo Verde, por el golazo que le marcó a la Argentina en los 16avos de final en el partido que terminó con derrota por 3 a 2 para los africanos.
El premio se definió mediante votación abierta de los hinchas en la plataforma oficial del organismo, y el tanto del caboverdiano terminó imponiéndose con comodidad frente a otras conquistas muy comentadas del torneo, entre ellas las de Kylian Mbappé ante Senegal, Lionel Messi frente a Argelia, Julián Álvarez contra Suiza y Ferran Torres justamente frente a los argentinos.
Detrás de Lopes Cabral, el podio del Gol Hyundai del Torneo quedó completado por otras dos selecciones que dieron que hablar en este Mundial: el uzbeko Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y el haitiano Wilson Isidor, cuyos tantos también recibieron un fuerte respaldo del público durante la votación.