El fuerte mensaje de la FIFA por las críticas al Mundial 2026: "Están consumidos por el odio" El presidente de la entidad, Gianni Infantino, respaldó la organización del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Además, defendió el arbitraje en medio de los cuestionamientos. Por Agregar C5N en









Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, respaldó la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y defendió el nivel del arbitraje en el torneo en medio de las críticas. "Lamento que el odio y las críticas os hayan consumido hasta el punto de perdéroslo todo", expresó.

En un mensaje publicado en el sitio oficial de la FIFA, Infantino se refirió a los simpatizantes que observaron la cita mundialista: "A todos los que echáis de menos nuestro hermoso deporte, las emociones, las celebraciones, las risas, las lágrimas, la decepción y la alegría. A todos los que echáis de menos ver a niños, bebés, padres y abuelos reunidos en torno a este hermoso deporte, os pido perdón porque los partidos ya han terminado y porque os habéis perdido toda esa alegría y ese espíritu de unión".

"Lamento que el odio y las críticas os hayan consumido hasta el punto de perdéroslo todo. A quienes, parapetados tras sus plumas, sus papeles y sus pantallas, difunden odio y rumores falsos, quiero decirles que, mientras vosotros os quedáis atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea, organizando, trabajando sin descanso y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo", agregó en esta línea.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Redes sociales En tal sentido, analizó la situación a nivel global: "Nuestro mundo necesita amor, no odio; tolerancia, no división; celebración, no luto. Se tomaran un momento para reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol".

En tanto, la máxima autoridad de la FIFA defendió al arbitraje en medio de los cuestionamientos por el nivel durante la última Copa del Mundo. "Las rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", señaló.