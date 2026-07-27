¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales La entidad recordó en un posteo los últimos tiempo extra en las finales de las Copas del Mundo, pero los usuarios de las redes sociales viralizaron un llamativo detalle. ¿Censura contra la Albiceleste? Por Agregar C5N en









La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) realizó una llamativa publicación en sus redes sociales en la que ignoró el título de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022 tras la final contra Francia. El posteo llamó la atención ya que la entidad incluyó un collage de fotos pero omitió a la albiceleste.

En la red social X, la FIFA recordó las últimas definiciones de las Copas del Mundo en los alargues. "Drama en el escenario más grande. Cinco de las últimas seis finales de la Copa Mundial de la FIFA han ido a la prórroga", expresó. La publicación se viralizó rápidamente y acumula más de 2 millones de visualizaciones.

En tal sentido, la entidad que rige el fútbol a nivel global publicó cinco fotos referidas a los alargues en las últimas citas mundialistas ya que se observa a Ferran Torres en alusión al campeonato que consiguió España en la final contra Argentina en 2026, a Mario Götze por el partido decisivo frente a la albiceleste en 2014, a Andrés Iniesta por el título de la Roja ante Países Bajos en 2010 y una disputa entre Gennaro Gattuso y el francés Florent Malouda por la consagración de ltalia en 2006.

En tanto, también posteó una foto del francés Kylian Mbappé contra Argentina en Qatar 2022. No obstante, el dato llamativo es que en ese torneo el equipo de Lionel Scaloni se consagró campeón, por lo que la FIFA optó por no difundir una imagen de Lionel Messi u otro futbolista de la albiceleste.

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