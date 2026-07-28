28 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Francia presentó a Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección tras la salida de Didier Deschamps

Los galos oficializaron al reemplazante del DT campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, pero que tuvo una decepcionante actuación en el Mundial 2026. El exentrenador de Real Madrid buscará conducir a Kylian Mbappé y toda una generación de figuras a un nuevo título del mundo.

Por
Francia presentó a Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección tras la salida de Didier Deschamps
X @SuperSportTV

La Federación Francesa de Fútbol confirmó este martes a Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección nacional, en reemplazo de Didier Deschamps, quien dejó el cargo luego de 14 años al frente del equipo y tras la disputa del Mundial 2026. “Zinedine Zidane, nuevo seleccionador de la selección de Francia”, publicó la cuenta oficial de los Bleus en X para anunciar la llegada del histórico exfutbolista.

Racing encabeza la fecha 2 del Clausura 2026.
Te puede interesar:

Con los partidos de Racing y San Lorenzo, arranca la fecha 2 del Torneo Clausura

El desembarco de Zidane representa el inicio de una nueva etapa para Francia y el regreso a la selección de una de sus máximas figuras históricas. El exmediocampista, de 54 años, asumirá por primera vez la conducción del combinado mayor, después de haber construido una destacada trayectoria como entrenador en el fútbol español.

Su experiencia en los bancos estuvo vinculada exclusivamente al Real Madrid. Primero dirigió al Castilla y luego tomó las riendas del primer equipo en 2016. En su primera etapa consiguió un logro inédito: ganó tres Champions League consecutivas, en 2016, 2017 y 2018. Además, conquistó dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Liga española.

Zidane tuvo una segunda etapa al frente del conjunto madrileño entre 2019 y 2021. En total, sumó 11 títulos como entrenador del merengue y se consolidó como uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del club.

Ahora tendrá su primer desafío al frente de Francia, una selección que conoce profundamente por su pasado como jugador. Zidane disputó 108 partidos con los Bleus y fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó el Mundial de 1998, torneo en el que marcó dos goles en la final ante Brasil.

Con la selección francesa también ganó la Eurocopa 2000 y la Copa Confederaciones 2001. Su último partido internacional fue la final del Mundial 2006 ante Italia, encuentro en el que marcó un gol de penal y terminó expulsado tras protagonizar un cabezazo contra Marco Materazzi.

Deschamps y un ciclo histórico

Didier Deschamps dejó la conducción de Francia después de 14 años y con un ciclo que quedó marcado por una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado. Durante su gestión, iniciada en 2012, conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Nations League 2021.

Además, llevó al equipo a dos finales de grandes torneos: fue subcampeón de la Eurocopa 2016, disputada en Francia, y del Mundial de Qatar 2022, donde perdió ante Argentina por penales después de empatar 3-3.

Deschamps, que también fue campeón del mundo como jugador en 1998, se convirtió así en una de las figuras centrales de la historia del fútbol francés. Su salida se produjo después del Mundial 2026, tal como había anunciado previamente, y abrió finalmente la puerta para la llegada de Zidane, uno de sus antiguos compañeros en el equipo que levantó la Copa del Mundo en 1998.

Noticias relacionadas

Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central.

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

El club irosariono ntimó al funcionario nacional tras sus dichos en redes. 

Rosario Central envió carta documento al canciller Quirno por sus dichos en redes y exige disculpas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El fuerte mensaje de la FIFA por las críticas al Mundial 2026: "Están consumidos por el odio"

La Selección argentina le ganó a Francia en Qatar 2022.

¿Se olvidaron de Argentina? La insólita publicación de la FIFA sobre las finales de los últimos Mundiales

Lopes Cabral festeja el golazo ante Argentina.

La FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial 2026: lo eligieron los hinchas

Duele y seguirá doliendo, escribió Mbappé.

El mensaje de Mbappé tras el Mundial: "Les debíamos un final más bonito"

Rating Cero

Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina.

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina

El actor junto a la bailarina.

Flor Vigna destruyó a Nicolás Cabré y contó cómo fue trabajar con él: "Me arrepiento de..."

Charlotte y Solange protagonizaron un duro cruce. 
play

Cara a cara en Gran Hermano: Charlotte Caniggia y Solange Abraham al límite, se dijeron de todo

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron de Juan Darthés y de la denuncia de Thelma Fardin. 

Brenda Asnicar y Laura Esquivel rompieron el silencio y hablaron de Juan Darthés: "Nunca supimos nada"

Internaron a Chiche Gelblung por un problema respiratorio. 

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: debió ser hospitalizado de urgencia

Wanda Nara y Mauro Icardi

Mauro Icardi y Wanda Nara llevaron su disputa legal a redes sociales: "El rey no discute con peones"

últimas noticias

Rosalía recibió un duro mensaje antes de llegar a Argentina.

El durísimo mensaje que recibió Rosalía a pocos días de cantar en Argentina

Hace 27 minutos
Un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad, adelantó Milei. 

Milei presenta en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Hace 54 minutos
Georgieva visita Vaca Muerta junto a Caputo y Horacio Marín

Georgieva visita Vaca Muerta junto a Caputo y Horacio Marín

Hace 59 minutos
El dólar oficial comenzó la semana sin cambios.

El dólar abre la jornada por encima de los $1.500

Hace 1 hora
Racing encabeza la fecha 2 del Clausura 2026.

Con los partidos de Racing y San Lorenzo, arranca la fecha 2 del Torneo Clausura

Hace 1 hora