La contundente frase de Lali Espósito sobre la campaña antiargentina: "Me pueden chupar un huevo" La artista se refirió al escándalo que envuelve a la cantante española luego del Mundial 2026 y en la previa de su visita al país. "Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente argentina que es mucho más irrespetuosa con los argentinos", remarcó. Agregar C5N en









Lali Espósito y Rosalía.

La artista Lali Espósito se refirió al escándalo que envuelve a la cantante española Rosalía, quien desató una polémica después de que compartiera un video de Mia Khalifa que se burlaba de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

En diálogo con América TV, Espósito apuntó hacia las críticas por fuera de lo deportivo contra la Argentina: "Me pueden chupar un huevo todos los antiargentina. No me lo voy a tomar muy en serio en lo personal, después como Nación me parece bien que no nos cope y defendernos de la manera que cada uno encuentre. Qué es la Argentina, cómo somos los argentinos y cómo es la historia argentina lo sabemos todos los argentinos y muchos no argentinos también. Hay gente que vive acá y que esta Nación los abrazó".

En tal sentido, respaldó a Rosalía en medio del escándalo. "Sobreexplicar tampoco está tan bueno porque cuando uno está tranquilo con quién es para qué andar explicando a cada quién. Rosalía no subió ningún video. Le dio repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Un montón de veces veo redes, likeo algo y no miro en detalle. La conozco y me parece una persona respetuosa y amorosa. Puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país", expresó.

"¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar Arena y una gira. Hay gente que se ofendió y devolvió su entrada. Están en su derecho. Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina diría 'estás equivocada y andate a la puta madre que te parió', pero no fue el caso. Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente argentina que es mucho más irrespetuosa con los argentinos. Ella dice haber cometido un error apretando un botón y prefiero creerle", agregó.

La inesperada venganza de España a Argentina por la cancelación a Rosalía La cancelación a Rosalía de parte de los argentinos generó muchas repercusiones a nivel mundial y ahora los españoles quieren venganza. Ante los shows que se le vienen a la artista en el Movistar Arena y las supuestas devoluciones de entradas, buscan boicotear los conciertos de Futttura, lo que repercute directo contra Tini Stoessel.

La cantante española se presentará en el país el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el país, luego de haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa con la canción La Perla de fondo. La grabación incluía un texto que decía que todo era mejor luego de que las “perlas” perdieran. Después de esto, los argentinos hablaron muy mal de Rosalía, llamaron a no ir a sus recitales y, quieren declararla persona no grata. Todo eso por haber compartido un posteo que tenía burlas contra el país. Ahora bien, en respuesta y venganza, los españoles quieren cancelar a Lali Espósito y María Becerra, pero como la primera en tener recitales en ese país es Tini, quieren hacerle un boicot a su tour Futtura, la cual se presenta en octubre. ¿Lograrán causar efecto con sus represalias?