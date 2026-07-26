Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Deportivo Riestra El Xeneize cayó en el estadio Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, por lo que buscará recuperarse en su siguiente partido. Por Agregar C5N en









Boca perdió con Deportivo Riestra. El Gráfico

Boca perdió 3-0 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, por lo que sufrió un duro golpe en su debut en el campeonato local y no pudo encadenar su tercer triunfo consecutivo en el semestre. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de Boca será contra O'Higgins de Chile, en el marco del partido de vuelta por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El cruce, que se jugará el jueves desde las 21:30 en el estadio El Teniente de Rancagua con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, definirá si el Xeneize permanecerá en el certamen internacional que juega tras la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Leandro Paredes podría volver a ser titular contra O'Higgins. Por lo pronto, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 en el encuentro de ida en la Bombonera con un gol del uruguayo Miguel Merentiel, por lo que consiguió una pequeña ventaja de cara al segundo cruce.

En caso de que Boca logre superar al conjunto dirigido por el argentino Lucas Bovaglio, el camino en octavos de final ya está trazado: el rival será Recoleta de Paraguay, equipo que dio el batacazo al clasificar primero en su zona sobre San Lorenzo.

Un gigante de Europa reconoció que quiere a una figura de Boca El director deportivo de Napoli, Giovanni Manna, expuso el interés del club de contratar al delantero de Boca Exequiel Zeballos en el marco de una de las grandes novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. La situación es una de las preocupaciones de la dirigencia del Xeneize, ya que se trata de uno de los principales atacantes del plantel.