Un gigante de Europa busca a una figura de la Selección argentina: "Quiere cambiar de equipo"

El entrenador de un importante equipo reconoció que pretende incorporar a un futbolista de la albiceleste que disputó el Mundial 2026. "Buscamos competitividad", expresó.

El entrenador de Juventus, Luciano Spalletti , reconoció el interés del club italiano de incorporar al arquero argentino Emiliano Martínez en el mercado de pases después del Mundial 2026. El futbolista se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra y es considerado como una de las piezas más importantes del equipo.

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, Spalletti afirmó que el jugador pretende desembarcar en otro equipo, mientras transita su sexto año en Los Villanos. "Es un arquero que quiere cambiar de equipo y nosotros buscamos competitividad" , expresó.

No obstante, le bajó el tono a la posibilidad de la llegada del futbolista de La Vecchia Signora. "Ahora mismo tenemos dos arqueros. Sabemos que es un mercado de pases difícil , pero estamos ahí mismo en la oficina con los directivos y el director general. Nos conocemos bien desde hace muchos años y están constantemente al teléfono intentando encontrar soluciones", señaló.

Las especulaciones crecieron después de que Sky Italia informara que la Juventus tenía prácticamente cerrado un acuerdo con Martínez para firmar un contrato e, incluso, afirmara que el campeón del mundo estaba dispuesto a resignar parte de su salario para concretar la operación. Por lo pronto, el vínculo con Aston Villa es hasta junio de 2029.

Por su parte, el director de fútbol profesional de Aston Villa, Damian Vidagany, descartó cualquier posibilidad de una transferencia del arquero marplatense y aseguró que el club inglés no tiene previsto negociar su salida durante este mercado, pese a las versiones que circularon con fuerza desde Italia durante los últimos días.

Lionel Messi presenció un partido del ascenso, en su primera aparición pública tras el Mundial 2026

Luego de la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a mostrarse en público durante sus vacaciones en Rosario. El capitán de la Selección argentina asistió este sábado a un partido de Leones FC, la institución vinculada a su familia, en lo que representó su primera aparición tras el subcampeonato conseguido frente a España.

El rosarino siguió desde una de las tribunas del Club Atlético Unión de Arroyo Seco el encuentro entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario, correspondiente a la 21ª fecha de la Primera C Metropolitana, acompañado por su hijo Mateo y con el tradicional mate en la mano.

Aunque el resultado no fue el esperado para el equipo de su familia, que cayó por 2 a 0, Messi se mostró distendido durante toda la jornada. Vestido con ropa deportiva y un abrigo negro con capucha, compartió el partido junto a otros espectadores que advirtieron su presencia en el estadio.

Leones FC comenzó a competir esta temporada en la cuarta categoría del fútbol argentino y tiene una fuerte participación de la familia Messi en su conducción. El presidente es Matías Horacio Messi, mientras que María Sol integra la comisión directiva y Tomás Matías ocupa un cargo como revisor de cuentas suplente.