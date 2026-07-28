Cuáles son los nuevos medicamentos que se pueden comprar sin receta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) estableció la condición de venta libre para diez medicamentos, que podrán ser comercializados sin receta médica, tras demostrar su eficacia y seguridad en el mercado durante al menos cinco años. Con esta modificación, los fármacos ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas.
La medida se implementó a través de la Disposición 4714/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.
El organismo concluyó que los productos poseen un bajo riesgo de provocar reacciones adversas graves relacionadas con la dosis y un riesgo muy bajo de generar episodios serios cuya magnitud no dependa de la cantidad administrada. También consideró los antecedentes regulatorios de agencias sanitarias de Europa, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, donde se encuentran aprobados para su expendio sin prescripción médica.
Según la disposición, los medicamentos demostraron eficacia y seguridad a través del tiempo para ser utilizados en el alivio de síntomas o signos fácilmente reconocibles por los usuarios. Además, cuentan con un margen terapéutico amplio, aunque la duración del tratamiento deberá limitarse a la indicación y la posología aprobadas.
ANMAT: qué medicamentos pasan a ser de venta libre
Entre los principios activos incluidos se encuentra la trimebutina maleato en comprimidos o cápsulas de 100 miligramos. También se suman la levocetirizina diclorhidrato, en comprimidos, cápsulas o solución oral, y la fexofenadina clorhidrato, en diferentes presentaciones de administración oral.
La disposición incorpora además los medicamentos con dimenhidrinato de 50 miligramos y los productos con carboximetilcisteína comercializados como jarabe o solución oral.
En el caso de los tratamientos oftálmicos, pasarán a ser de venta libre las soluciones estériles que combinan nafazolina clorhidrato y feniramina maleato, así como aquellas elaboradas con olopatadina clorhidrato.
La nómina también incluye lociones tópicas con cloruro de aluminio hexahidratado al 20% y formulaciones con ivermectina. A estos productos se suma un polvo de administración oral o tópica compuesto por carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata.
Para qué sirven los medicamentos que ANMAT declaró de venta libre
- Trimebutina maleato: regula la motilidad del tubo digestivo; se usa para el dolor abdominal y trastornos funcionales intestinales (síndrome de intestino irritable, espasmos).
- Levocetirizina diclorhidrato: antihistamínico de tercera generación; alivia síntomas alérgicos como rinitis, conjuntivitis y urticaria con bajo efecto sedante.
- Fexofenadina clorhidrato: antihistamínico de segunda generación, usado para rinitis alérgica y urticaria, con muy bajo efecto sedante.
- Dimenhidrinato: antihistamínico (primera generación) con acción antiemética; se usa para prevenir y tratar náuseas, vómitos y mareos por movimiento (cinetosis).
- Carboximetilcisteína: mucolítico; fluidifica las secreciones bronquiales para facilitar su expulsión en afecciones respiratorias con tos productiva.
- Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato: combinación descongestiva (vasoconstrictor) y antihistamínica de uso oftálmico, para el alivio temporal del enrojecimiento y picazón ocular por alergias.
- Olopatadina clorhidrato: antihistamínico y estabilizador de mastocitos de uso oftálmico, indicado para la conjuntivitis alérgica.
- Cloruro de aluminio hexahidratado al 20%: agente antitranspirante y astringente tópico, usado para la hiperhidrosis (sudoración excesiva).
- Ivermectina: antiparasitario; por vía oral se usa para escabiosis (sarna), mientras que en formulaciones tópicas se utiliza principalmente para la rosácea y la pediculosis (piojos).
- Carbonato de calcio + tintura de árnica montana + nitrato de plata: combinación con acción antiinflamatoria, cicatrizante y astringente/antiséptica, usada en golpes, hematomas y pequeñas lesiones de piel o mucosas.