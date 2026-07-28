Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió a Japón y provocó destrozos, derrumbes y al menos 50 heridos

El sismo impactó en la región de Kumamoto, en el sur del país, y encendió la alarma en varias zonas costeras por movimientos en el mar. Todavía se desconoce el número exacto de personas afectadas y si hubo muertos. Se levantó la alarma por tsunami.

Un terremoto de 7,1 sacudió a Japón durante la tarde del martes y provocó destrozos, derrumbes en la ciudad de Kumamoto, la isla principal de Kyushu, al sur del país. Esto dejó al menos 50 heridos, pero todavía no se sabe la cifra exacta ni tampoco si hay muertos. La alerta por tsunami quedó descartada.

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La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un aviso de tsunami para la cercana bahía de Ariake, en la costa occidental de Kumamoto, situada a 870 kilómetros al suroeste de Tokio, que ya fue cancelada. La primera ministra de Japón, Sanae Takichi, pidió evitar la costa por la previsión.

El hecho ocurrió exactamente a las 16:27 hora local y alcanzó un nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible de la medición, según JMA. Y esto derivó alertas en lugares como Nagasaki, Kagoshima, Fukoka, Saga, Oita y Miyazaki.

#FLASHINFO | Un séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter a frappé le Japon il y a quelques heures. Les premiers rapports font état de blessés, d'immeubles effondrés, de routes fissurées et de ponts détruits, laissant craindre des dizaines de victimes. À… pic.twitter.com/sENJa6RsST

La empresa Kyushu Electric Power informó que alrededor de 40 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia del terremoto. Además, se suspendieron los servicios ferroviarios, incluidos el tren bala de alta velocidad.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no hubo irregularidades en las centrales nucleares de la zona afectada.

Japón, preparado para los terremotos

Japón se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Debido a su ubicación, los terremotos son frecuentes y gran parte de sus edificios e infraestructuras fueron construidos con tecnología especialmente diseñada para soportar este tipo de movimientos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un seguimiento constante de la situación en Kumamoto y continúan monitoreando la posibilidad de nuevas réplicas, además de la evolución de la alerta por tsunami.

Varias personas que quedaron atrapadas el martes en un centro comercial afectado por el potente terremoto en el sudoeste de Japón, luego de que un piso se desplomó. La Policía dijo que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión.

Además, hay 12 viviendas que colapsaron y, allí, cuatro personas atrapadas. También se desataron hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad.