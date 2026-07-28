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La agenda del presidente

Javier Milei llegó a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

El Presidente participará de la ceremonia de cambio de mando y mantendrá una reunión bilateral con la nueva mandataria peruana. También recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres.

- 28 de julio 2026 - 07:49
Javier Milei llegó a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

Javier Milei llegó a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

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El presidente Javier Milei arribó en la madrugada del martes a Lima, donde participará de la asunción de Keiko Fujimori como nueva mandataria de Perú. El viaje, que realizó junto al canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es seguido con atención por la Casa Rosada ante la posibilidad de que el encuentro reúna a varios presidentes de derecha de América Latina.

La actividad oficial del jefe de Estado argentino comenzará a las 11, hora local, con un encuentro bilateral con Fujimori. Luego asistirá a los actos protocolares por el cambio de mando, que incluirán un Te Deum y la ceremonia prevista para las 12.45 en el Congreso peruano, donde la dirigente de Fuerza Popular prestará juramento.

La agenda de Milei continuará por la tarde. A las 16 recibirá el título de doctor honoris causa de la Universidad de San Martín de Porres y dará un discurso ante la comunidad académica.

El escenario también alimenta una idea que comenzó a tomar fuerza entre dirigentes cercanos al Presidente: la posibilidad de construir un ámbito de coordinación regional entre gobiernos ideológicamente afines. Los resultados electorales de Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia son observados con entusiasmo por el oficialismo argentino, aunque por el momento no existe una iniciativa formal para crear una nueva organización.

Los presidentes que estarán presentes en la asunción de Fujimori

La ceremonia presidencial contará además con la presencia de otros mandatarios de la región: José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana. En el Gobierno argentino evalúan que la coincidencia de todos ellos podría derivar en una foto conjunta que funcione como una señal política del avance de los sectores de derecha en América Latina.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro y su pelea con Lula

El fin de semana, Milei viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, quien competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

"Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez", afirmó Milei al expresar su apoyo al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

En su discurso también arrojó una serie de insultos contra el actual mandatario brasileño, a quién tildó de "ladrón" y "presidiario", lo que generó un conflicto internacional con el principal socio comercial del país.

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