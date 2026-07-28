Javier Milei llegó a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

Los presidentes que estarán presentes en la asunción de Fujimori
La ceremonia presidencial contará además con la presencia de otros mandatarios de la región: José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana. En el Gobierno argentino evalúan que la coincidencia de todos ellos podría derivar en una foto conjunta que funcione como una señal política del avance de los sectores de derecha en América Latina.