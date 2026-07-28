Javier Milei llegó a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro y su pelea con Lula

El fin de semana, Milei viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, quien competirá contra Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 4 de octubre.

"Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez", afirmó Milei al expresar su apoyo al hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

En su discurso también arrojó una serie de insultos contra el actual mandatario brasileño, a quién tildó de "ladrón" y "presidiario", lo que generó un conflicto internacional con el principal socio comercial del país.