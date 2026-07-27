Rosario Central envió carta documento al canciller Pablo Quirno por sus dichos en redes y exige disculpas

El club rosarino acusa al funcionario de haber realizado publicaciones con afirmaciones falsas, maliciosas y ofensivas contra la institución. En el escrito, le exige una retractación pública en un plazo de 48 horas y advierte que, de no hacerlo, avanzará con una demanda por daños y perjuicios.

Mediante un comunicado, el club Rosario Central confirmó que le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno por sus dichos en redes sociales. La jugada del club se originó tras una serie de posteos del funcionario en X, donde cuestionó una imagen con la que la institución rosarina buscaba homenajear el desempeño de la Selección argentina en el Mundial 2026.

El fuerte mensaje de la FIFA por las críticas al Mundial 2026: "Están consumidos por el odio"

El insólito cruce se disparó a partir de ese homenaje de la Academia al conjunto dirigido por Lionel Scaloni donde Quirno acusó al club de haber “recortado” intencionalmente al capitán Lionel Messi y al entrenador de Pujato, señalando su h istórico vínculo con Newell’s Old Boys.

En respuesta, Central salió a marcar la cancha y le exigió al canciller una retractación pública en 48 horas , bajo amenaza de avanzar con una demanda por daños y perjuicios.

Entre sus declaraciones, el funcionario de Cancillería describió la actitud del club como un gesto “odioso” y calificó de “infame” el trofeo que la institución rosarina conquistó a fines de 2025. Ante la réplica de un usuario que le aclaró que la foto correspondía a la formación titular frente a Jordania —partido en el que arrancó desde el inicio Giovani Lo Celso , surgido de las inferiores canallas—, Quirno redobló la apuesta y sostuvo que la explicación era “inexcusable”.

Rosario Central, con la firma de su presidente, salió a rechazar de plano las acusaciones del canciller. Señaló que eran “falsas, maliciosas y ofensivas” y aclaró que la intención del homenaje era destacar a un jugador surgido de su cantera , algo común en los clubes argentinos. Remarcó además que la foto mostraba a los once titulares, sin excluir a nadie.

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint

La dirigencia apuntó que expresiones como “odioso” e “infame” buscan generar bronca y sembrar rechazo. A su vez, recordaron que, por su cargo, Quirno tiene un deber especial de cuidado al hablar, porque "sus palabras pesan más que las de un ciudadano común".

Comunicado



El Club Atlético Rosario Central informa que ha remitido una carta documento al Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, en virtud de las publicaciones realizadas por el funcionario en sus redes sociales, referidas a nuestra institución.



… pic.twitter.com/Xi6b7OhVc1 — Rosario Central (@RosarioCentral) July 27, 2026

Amparado en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el club lo intimó a rectificarse en la misma red social en 48 horas. Si no lo hace, avanzará con una demanda por daños y perjuicios. Finalmente, la comisión directiva avisó que cualquier resarcimiento económico será donado a las inferiores de los clubes locales, a través de la Asociación Rosarina de Fútbol.

"Desde ya, le adelanto que donaremos la indemnización obtenida a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol (AFA) para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad", cerraron la comunicación.