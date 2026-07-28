Buenos Aires amaneció cubierta de niebla y rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas Se espera una jornada con mucha humedad y fresco, pero sin viento. Varios bancos de niebla y neblina se reportaron en las rutas 3, 226, 12, 14, los ramales Pilar y Campana de Panamericana, y principales accesos a la Ciudad. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por precipitaciones, ráfagas fuertes y nevadas. Por Agregar C5N en









La jornada comenzó con bancos de nieblas en varias provincias.

Buenos Aires amaneció con densos bancos de nieblas en las principales rutas y autopistas, se espera una jornada con mucha humedad y fresco, pero sin viento. En paralelo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, ráfagas fuertes y nevadas para varias provincias de Argentina.

Varios bancos de niebla y neblina se reportaron en las rutas 3, 226, 12, 14, los ramales Pilar y Campana de Panamericana, y principales accesos a la Ciudad. Este fenómeno también afectó al tren Belgrano Sur, donde los ramales de Catán y Marinos circulan con demoras cerca de las 7:30 de la mañana.

"Visibilidad reducida, este fenómeno que afecta la conducción principalmente en la autopista Riccheri, con un campo visual de 300 metros. Mantener luces bajas encendidas, nunca poner las luces altas, luces antiniebla si el vehículo las tiene. Baja visibilidad sobre los ramales Pilar y Campana de la Panamericana", informó el periodista del tránsito Cristian Romero por la pantalla de C5N.

#Tránsito En #Ruta11

Visibilidad reducida por niebla entre las zonas de Esquina de Crotto y La Huella.#AUBASATeCuida@BAProvincia @APTTA_



Seguí estos consejos para que tu viaje sea más seguro pic.twitter.com/pbs4pwvj32 — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) July 28, 2026 Alerta meteorológica amarilla por viento, nevadas y tormentas Las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa están bajo alerta por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mientras que las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, La Rioja y San Juan serán afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Por último rige una alerta por nevadas persistentes para la zona cordillerana de San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por momentos, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia. Recomendaciones para manejar con niebla Evitemos frenar bruscamente.

No sobrepasemos a otros vehículos.

Guiémonos por la vía de circulación.

Mantengamos encendidas las luces bajas y/o los faros antiniebla.

Guardemos silencio para poder ubicar a otros vehículos por medio del sonido.

Encendamos la calefacción para desempañar el parabrisas y la luneta.

En caso de detenernos, estacionemos siempre en lugares seguros, por ejemplo: estaciones de servicio, o peajes.

Si tenemos que parar sobre la banquina, hagamoslo lejos del camino, con las luces y las balizas encendidas.