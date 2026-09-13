13 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó séptimo el Gran Premio de España y sumó importantes puntos

El piloto argentino escaló de noveno a séptimo lugar en la largada y no bajó de los 10 primeros en toda la carrera. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó décimo tercero. Kimi Antonelli (Mercedes) terminó primero, acompañado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

Por
Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Reuters

Franco Colapinto (Alpine) ganó dos posiciones en la largada del Gran Premio de España, las defendió a lo largo de la carrera y se mantuvo en los 10 primeros hasta consagrarse como séptimo en la última vuelta. Su compañero Pierre Gasly se sumó a esa lista por momentos, pero terminó décimo tercero tras ser penalizado por excederse con la velocidad en los pits en la última vuelta.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine.
Te puede interesar:

"Si pierdo...", Franco Colapinto, furioso con Pierre Gasly por complicarlo en la última vuelta

En el último tramo, el piloto argentino pudo aguantar al australiano Oscar Piastri (MacLaren) y le sacó 13 segundos al británico Alvid Lindblad (Racing Bulls), para satisfacción doble de Alpine. Kimi Antonelli (Mercedes) terminó primero, acompañado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

De esta forma, el deportista sumó seis puntos y consolidó 27 para mantener el 12° lugar del Mundial de pilotos y se acercó a Lindblad, que tiene 31. Son los únicos puntos que sumó Alpine este domingo porque Gasly quedó afuera de la zona de puntos. "¡Gran trabajo!", celebró la escudería en X junto a imágenes del argentino.

En la vuelta de honor, Colapinto flameó una bandera argentina que le alcanzó un empleado de seguridad desde el borde de la pista. Gesto que fue ampliamente celebrado en el lado argentino de las redes sociales. Tras la carrera, el piloto explicó a ESPN: "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela, le agradecemos al banderillero argentino".

"Contento de poder llevar una bandera argentina acá que había tantas en la tribuna", afirmó el deportista, remarcó que fue "un buen resultado, muy especial" y sostuvo: "Fue muy buena, está dentro de las mejores, todo el fin de semana completo. Ayer fue muy bueno y hoy lo cerré con una buena carrera".

Franco Colapinto tras el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Franco Colapinto tras el Gran Premio de España de Fórmula 1.

En la tabla de puntos, Alpine quedó con 68 y Racing Bulls con 77, ya que solo sumó los dos puntos de Lindblad. La feroz pelea por el quinto lugar continúa y la brecha entre ambos se achica gracias al desempeño del argentino.

Fórmula 1: cómo se repartieron los puntos del Gran Premio de España

La tabla de posiciones del Gran Premio de España de Fórmula 1

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  • Max Verstappen (Red Bull)
  • Lando Norris (McLaren)
  • Charles Leclerc (Ferrari)
  • George Russell (Mercedes)
  • Liam Lawson (Red Bull)
  • Franco Colapinto (Alpine)
  • Oscar Piastri (McLaren)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  • Nico Hulkenberg (Audi)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Pierre Gasly (Alpine)
  • Gabriel Bortoleto (Audi)
  • Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  • Alex Albon (Williams)
  • Oliver Bearman (Haas)
  • Fernando Alonso (Aston Martin)
  • Valtteri Bottas (Cadillac)
  • Carlos Sainz (Williams): DNF
  • Sergio Checo Pérez (Cadillac): DNF
  • Lance Stroll (Aston Martin): DNF
  • Lewis Hamilton (Ferrari): DNF
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto en el auto de Alpine.

Otra gran largada de Colapinto: ganó dos posiciones y se ubicó séptimo en el inicio del GP de España

El bonaerense largará en el 9º puesto tras una gran clasificación en Madrid.

"¡Mañana vamos por unos puntitos!": el posteo de Colapinto tras clasificar noveno en el GP de España

Colapinto le hizo frente a la curva de mayor riesgo de Madrid.

Video: la maniobra "monumental" de Colapinto en la curva más peligrosa del circuito de Madrid

colapinto y una gran clasificacion: supero a gasly y largara 9° en el gran premio de espana

Colapinto y una gran clasificación: superó a Gasly y largará 9° en el Gran Premio de España

La bronca de Franco Colapinto contra Liam Lawson.

Video: Colapinto explotó contra Lawson tras una peligrosa maniobra

Franco Colapinto participa del GP de Madrid.

Colapinto fue 15° en segunda práctica libre en el Gran Premio de España

Rating Cero

Thiago Medina se recuperó.

Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud

Se casó Julián Weich.

Julián Weich se casó en secreto tras siete años de relación

Cami Mayan mostró distintos ambientes de su casa y sorprendió con su estilo de decoración. (Foto: Instagram/@camimayan)

Estética moderna y tonos crema y marrón: así es la casa de Cami Mayan

La China Suárez mostró el exclusivo bolso Gucci que eligió durante su estadía en Argentina. 

Qué costo alcanza el bolso que la China Suárez usó en sus días en Argentina

Oliver Reed interpretó a Antonio Próximo en Gladiador, una de sus últimas películas. 

Fue actor de Gladiador pero sus problemas con el alcohol no le permitieron terminar el rodaje: la increíble historia de Oliver Reed

Celine Dion sorprendió a sus fanáticos en París al bailar y cantar junto a ellos antes de su regreso a los escenarios.

Celine Dion vuelve a los escenarios y fue viral por bailar junto a los fanáticos en los días previos

últimas noticias

La escuela donde apareció el mensaje.

"Fue mi tío": identificaron a la niña embarazada que pidió ayuda con una pintada en la pared de la escuela

Hace 8 minutos
Thiago Medina se recuperó.

Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud

Hace 12 minutos
Crimen de piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

Crimen del piloto en Misiones: secuestraron una pistola 9 milímetros que podría estar vinculada al crimen

Hace 48 minutos
Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).

Elon Musk y Sam Altman acordaron con el CEO de Anthropic en "desarrollar la IA a un ritmo equilibrado"

Hace 1 hora
Se casó Julián Weich.

Julián Weich se casó en secreto tras siete años de relación

Hace 1 hora