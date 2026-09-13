Fórmula 1: Franco Colapinto terminó séptimo el Gran Premio de España y sumó importantes puntos El piloto argentino escaló de noveno a séptimo lugar en la largada y no bajó de los 10 primeros en toda la carrera. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, quedó décimo tercero. Kimi Antonelli (Mercedes) terminó primero, acompañado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Por Agregar C5N en









Franco Colapinto en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Reuters

Franco Colapinto (Alpine) ganó dos posiciones en la largada del Gran Premio de España, las defendió a lo largo de la carrera y se mantuvo en los 10 primeros hasta consagrarse como séptimo en la última vuelta. Su compañero Pierre Gasly se sumó a esa lista por momentos, pero terminó décimo tercero tras ser penalizado por excederse con la velocidad en los pits en la última vuelta.

En el último tramo, el piloto argentino pudo aguantar al australiano Oscar Piastri (MacLaren) y le sacó 13 segundos al británico Alvid Lindblad (Racing Bulls), para satisfacción doble de Alpine. Kimi Antonelli (Mercedes) terminó primero, acompañado por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren).

De esta forma, el deportista sumó seis puntos y consolidó 27 para mantener el 12° lugar del Mundial de pilotos y se acercó a Lindblad, que tiene 31. Son los únicos puntos que sumó Alpine este domingo porque Gasly quedó afuera de la zona de puntos. "¡Gran trabajo!", celebró la escudería en X junto a imágenes del argentino.

Te quiero argentino laburando en Madrid y a vos tb Franco Colapinto

Mejor país del mundo y la bandera más hermosa que existe#F1 @FranColapinto @AlpineF1Team https://t.co/Jahf3jqJdD pic.twitter.com/ltWfLNXWYb — Nati M. (@natipeperinaph) September 13, 2026 En la vuelta de honor, Colapinto flameó una bandera argentina que le alcanzó un empleado de seguridad desde el borde de la pista. Gesto que fue ampliamente celebrado en el lado argentino de las redes sociales. Tras la carrera, el piloto explicó a ESPN: "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela, le agradecemos al banderillero argentino".

"Contento de poder llevar una bandera argentina acá que había tantas en la tribuna", afirmó el deportista, remarcó que fue "un buen resultado, muy especial" y sostuvo: "Fue muy buena, está dentro de las mejores, todo el fin de semana completo. Ayer fue muy bueno y hoy lo cerré con una buena carrera".