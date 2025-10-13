Salió de Boca, pasó por Barcelona y ahora juega en Brasil: pocos lo saben

El jugador se fue del club de la Ribera en medio de una polémica, pero no logró consolidarse en Europa. Tras su regreso al fútbol argentino, hoy brilla en un equipo brasileño.

En los últimos años, con futbolistas que se van cada vez más jóvenes a jugar al exterior, varios clubes argentinos tuvieron conflictos y dolores de cabeza por el tema de la patria potestad. En el caso de Boca, lo sufrió con un defensor que se fue al Barcelona y ahora, aunque pocos lo saben, está en Brasil.

Se trata de Santiago Ramos Mingo, quien se fue del club de la Ribera en 2020 con el pase en su poder. Sin embargo, no sumó minutos en la primera del conjunto catalán y terminó jugando en el Barcelona B. Dos años después se fue al OH Leuven de Bélgica y en enero de 2023 llegó a préstamo a Defensa y Justicia.

En el Halcón de Varela pudo, por fin, mostrar su mejor versión. El club tuvo una temporada 2024 bastante floja y quedó afuera de la Copa Sudamericana, pero Ramos Mingo se volvió un jugador imprescindible: jugó 40 partidos, todos como titular, y convirtió cuatro goles.

Este nivel volvió a llamar la atención fuera de Argentina. En enero de este año, el defensor de 23 años fue adquirido por el City Group por 8 millones de dólares, la venta más cara de la historia de Defensa y Justicia, y recaló en el Esporte Clube Bahia de Brasil, donde juega actualmente.

El paso de Ramos Mingo por Boca

Santiago Ramos Mingo llegó a las inferiores de Boca en 2015, proveniente del Club Deportivo Atalaya de Córdoba. Enseguida se destacó y fue considerado como uno de los juveniles con más proyección. Formó parte de la pretemporada 2019; el entrenador Gustavo Alfaro lo convocó como suplente ante Athletico Paranaense, por Copa Libertadores, y jugó un amistoso contra Chivas de Guadalajara.

Pero a principios de 2020, cuando la dirigencia encabezada por Jorge Amor Ameal acababa de asumir, el defensor decidió irse del club sin haber debutado en Primera y sin tener firmado ningún contrato profesional. Como lo hizo con el pase en su poder, el Barcelona no tuvo que pagarle nada a Boca.

Desde el club argentino argumentaron que le ofrecieron firmar contrato en varias ocasiones y consideraron ilegítima la maniobra. Boca llevó su reclamo a la FIFA y al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde reclamó más de 17 millones de euros por derechos de formación, pero ambas instancias fallaron a favor del Barça.

"Hablé con la anterior dirigencia. Habíamos arreglado que después de las elecciones íbamos a hablar, porque no sabíamos si iban a seguir o no. Una vez que se fueron, yo ya había tomado la decisión de irme. Yo la decisión la tenía tomada", explicó Ramos Mingo.